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Memur-Sen Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz:

Sen Kırşehir Şubesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı açıklama ile diriliş ruhunun daima canlı tutulacağını belirtti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:58
Memur-Sen Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz:

Sen Kırşehir Şubesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı açıklama ile diriliş ruhunun daima canlı tutulacağını belirtti.



Memur-Sen Kırşehir Temsilciliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “15 Temmuz’u unutmayacak, diriliş ruhunu hep diri tutacağız . 15 Temmuz, ülkemizin ve milletimizin geleceğini karanlığa mahkum etmek isteyen küresel emperyalistlerin iş birlikçi hainlerle yaptığı ölümcül saldırının, destansı bir direnişle bozguna uğratıldığı tarihi bir gündür.”ifadelerine yer verildi.



Memur-Sen Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle;


“15 Temmuz kanlı ihanetine karşı ölümüne direniş, dar siyasi bakış ve ideolojik yorumlarla izah edilecek bir hadise değil; taşıdığı tarihsel ve sembolik anlam itibarıyla milli bir davadır. 15 Temmuz, amaçlarına ulaşmak için, dinî değer ve motifleri istismar da dahil, hiçbir hak, hukuk ve ahlakta sınır tanımayan FETÖ ihanet şebekesinin, kökü ve derin bağlantıları dışarıda olan güçlerden aldığı emir ve talimatla, millet iradesine yapılan darbe olmanın ötesinde doğrudan vatanı işgal hareketidir. 15 Temmuz’da doğrudan vatan, millet ve devlet varlığımız yok edilmek istenmiştir.



Atılım ve başarıları küresel emperyalizmin bölgesel hesaplarını bozan Türkiye, peş peşe sahneye konan yıkıcı, bölücü saldırılarla durdurulamayınca, 15 Temmuz 2016’da kanlı bir darbe ile başlayan işgal girişiminin hedefi yapılmıştır. Darbeciler 35 uçak, 37 helikopter, 74’ü tank olmak üzere 246 zırhlı araç, 3 gemi, 3992 otomatik tüfek kullanarak devletin temel ve stratejik kurumlarına saldırmış, direnen halkın üzerine mermi yağdırmıştır. Savaş uçakları, millet hâkimiyetinin ve iradesinin tecessüm ettiği merkez olan Meclis binasını, devletin en üst siyasi temsil makamı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, Emniyet’i ve TÜRKSAT’ı bombalamış, TRT işgal edilmiş, özellikle büyükşehirlerin meydanları namlusu halka çevrilmiş tanklarla kapatılmış, darbecilere direnen halka acımasızca ateş açılmış, 251 yiğidimiz şehit olmuş, 2 bini aşkın kahramanımız gazi olmuştur. “

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:58
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