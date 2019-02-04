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Memur-Sen ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında protokol

Konfederasyon ile Üniversite arasında "Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Sertifika Programı" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı- Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın:- "TODAİE'nin kapanması nedeniyle Hacı Bayram Veli Üniversitesinin bilimsel akademik altyapısıyla bu çalışma daha da kalite kazanarak sürecek. Hem ülkemizde sendikal harekete hem de yerküredeki bütün emek örgütlerine katkı sunmaya devam edecek"- Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin:- "Üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin toplum ve toplumun diğer kesimlerince yeterince izlenmediği, üniversitelerin bu anlamda toplumdan kopuk bir pozisyonda olduğuna dair genel bir kabul var. Biz üniversite olarak bunu değiştirmek istiyoruz"

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:11
Memur-Sen ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında protokol

ANKARA (AA) - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında "Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Sertifika Programı" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlenen imza törenine, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ve ilgililer katıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, törende yaptığı konuşmada, "Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Sertifika Programı"nı üç dönem TODAİE ile yürüttükleri anımsatarak, TODAİE'nin Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesine geçmesiyle söz konusu iş birliğine üniversiteyle devam edeceklerini belirtti.

Yabancı öğrencilere yönelik eğitim programının hem emek dünyasına hem de Türkiye'nin tanıtımına önemli katkılar sağladığını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Memur-Sen ailesi olarak 1 milyonu aşkın üyeyle ülkemizin en büyük emek hareketi olmanın verdiği hüviyetle dünyanın birçok yerinde sendika ve konfederasyonla eğitim iş birliği ağımız var. Bu anlamda çeşitli vesilelerle bir araya geliyoruz. En son geçen yıl mayıs ayında İstanbul'da 'İnsan, Emek ve Küresel Rekabet' başlığıyla 105 ülkeden 154 konfederasyonla uluslararası bir kongre düzenledik. O kongreye katılan konfederasyon temsilcilerinin, bizim 'Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika' başlığıyla yaptığımız eğitimlere ilişkin kayda değer taltif edici cümleleri oldu. Onun için bu çalışmayı devam ettireceğiz. TODAİE'nin kapanması nedeniyle Hacı Bayram Veli Üniversitesinin bilimsel akademik altyapısıyla bu çalışma daha da kalite kazanarak sürecek. Hem ülkemizde sendikal harekete hem de yerküredeki bütün emek örgütlerine katkı sunmaya devam edecek."

Yeni grubun ilk eğitiminin 1 Nisan itibarıyla başlayacağını bildiren Yalçın, geçmişte düzenledikleri programı yeni dönemde daha kapsamlı hale getireceklerini söyledi.

- "Hedef paradigma kırılması yaşatmak"

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tekin de üniversitelerinin yeni bir üniversite olmasına karşın köklü eğitim kurumlarını bünyesinde topladığını söyledi.

TODAİE'nin yürüttüğü ulusal ve uluslararası protokollerin üniversitelerinde devam edeceğini aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz, özellikle ülkemizde sosyal bilimler alanında iki tane temel paradigmayı kendisine hedef edinmiş durumda. Bunlardan biri, sosyal bilimler konusunda ülkemizde yetkin, güçlü ve parmakla gösterilen bir üniversite olmak ve sosyal bilimlerin diğer bilim dallarına oranla ikinci planda kaldığına dair toplumdaki genel kabulü değiştirip, burada bir paradigma kırılması yaşatmak. İkincisi ise kamuoyunda üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin toplum ve toplumun diğer kesimlerince yeterince izlenmediği, üniversitelerin bu anlamda toplumdan kopuk bir pozisyonda olduğuna dair genel bir kabul var. Biz üniversite olarak bunu değiştirmek istiyoruz."

Konuşmaların ardından, "Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Sertifika Programı" kapsamındaki iş birliği protokolü Yalçın ve Tekin tarafından imzalandı.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 13:11
  1. Hacı Bayram Veli Üniversitesi
  2. iş birliği protokolü
  3. memur-sen

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