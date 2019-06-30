0553 313 94 23

Memur-Sen İl Temsilciliğine İrfan Bakır seçildi

Memur-Sen Kastamonu İl Temsilciliğine Diyanet-Sen Kastamonu Şube Başkanı İrfan Bakır seçildi.

30 Haziran 2019 Pazar 17:52
Memur-Sen İl Temsilciliğine İrfan Bakır seçildi

Memur-Sen Kastamonu İl Temsilciliğine Diyanet-Sen Kastamonu Şube Başkanı İrfan Bakır seçildi.


Memur-Sen Kastamonu İl Temsilciliği için Diyanet-Sen Kastamonu Şube Başkanı İrfan Bakır ve Eğitim Bir-Sen Kastamonu Şube Başkanı Orhan Sancaktaoğlu aday aldı. 51 delegenin oy kullandığı seçim sonucunda 29 delegenin oyunu alan Diyanet-Sen Kastamonu Şube Başkanı İrfan Bakır, Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan Memur-Sen Konfederasyonu’nun Kastamonu İl Temsilcisi oldu.


Memur-Sen İl Temsilcisi İrfan Bakır, geçtiğimiz 4 yıl boyunca İl Temsilciliği görevini yürüten Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz’e yaptığı çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Konfederasyonu Kastamonu’da birlik ve beraberlik içerisinde Memur Sen’e yakışır bir şekilde temsil edeceğim. Daha öncede konfederasyon İl Temsilciliği görevinde bulundum. Bu konuda tecrübeliyim. Memur Sen’in her üyesinin ve tüm çalışanların haklarını her platformda dile getireceğim. Bizlerine teveccüh gösterip bu göreve layık gören çalışma arkadaşlarıma ve tüm Memur-Sen camiasına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 17:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizde sürüklenen teknede bulunanlar kurtarıldı
    1. Denizde sürüklenen teknede bulunanlar..
    2. "Boğaziçi Film Festivali" başvuruları..
    3. Türkiye'den Irak'a sert 'operasyon'..
    4. Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü
    5. Mahalleli kovaa ve küreklerle yangını..
    6. Başkan Turanlı kanal boyu projesine..
    7. Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın
    8. Gaziantep Basketbol'da transfer
    9. Aydos Ormanı’ndaki yangına..
    10. Serap Özçelik’ten gümüş, Merve..
    11. Dışişleri Bakanlığından yapılan..
    12. Dışişleri Bakanlığına çağrılan Irak'ın..
    13. Bakan Akar: "Her türlü tehdit ve..
    14. AK Parti'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet..
    15. Düzensiz göçmen sorunu AB ülkelerini..
    16. Memur-Sen İl Temsilciliğine İrfan..
    17. Ev sahiplerine uyarı geldi! E-Devlet'e..
    18. Millet Buluşmasının ikinci durağı..
    19. Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
    20. Plajyolu’nda trafik düzenlemesi
    21. Dilovası’nda Urfa sıra gecesi coşkusu
    22. Karadeniz balıkçılara balık vermedi
    23. Başkan Büyükakın; “Kongre Merkezimiz..
    24. Azez’i kana bulayan teröristler..
    25. Canını hiçe sayıp çocuğu aracın..
    26. Savcı Sayan'ı kahreden haber!
    27. Coşkun Sabah hayranlarını coşturdu
    28. Kabotaj Bayramı Tekirdağ’da kutlandı
    29. Yılın transferi Frenkie de Jong’un..
    30. Kayseri-Ankara karayolunda trafik..
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!