Memur-Sen İl Başkanı Uçak’tan Çanakkale Zaferi mesajı

104 yıl önce işgal kuvvetlerinin ağır yengili alarak tarihe altın harflerle yazılan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılında yazılı bir açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Önder Uçak, Çanakkale ruhunu unutturmayacaklarını söyledi.

Uçak yaptığı yazılı açıklamada, “104 yıl önce, emperyalist ülkeler, bin yıldır bu toprakları vatan edinmenin bedelini kanı ve canıyla ödemiş, milletimizi tarihten silmek, vatanımızı işgal etmek, sömürgeleştirmek için, var güçleri saldırdığı Çanakkale’de, tarihin akışını, dünyanın dengesini değiştirecek ağır bir yenilgi almıştır. Sınırsız bir egemenlik hırsıyla vatanımızı işgal, servetlerimizi yağma, medeniyetimizi imha etmeyi amaçlayan emperyalist güçler, önce denizden, sonra karadan saldırdılar ama hiç hesap edemedikleri ve akıl erdiremedikleri imanlı, kararlı ve ölümüne bir direnişle hezimete uğradılar. Çanakkale’nin geçilmez olması, vatanın işgal edilemeyeceği, milletin dize getirilemeyeceği, imanın yok olmaz, umudun tükenmez, ocakların sönmez, bayrağın düşmez, ezanın dinmez olması demektir. Malazgirt’ten 15 Temmuz’a, geçmişten geleceğe tarih boyunca milletimize güven, anlam, önem, umut, ideal ve ufuk kazandıran bu ruhtur. Denizin kan gölüne, karanın kıyamet sahnesine dönüştüğü Çanakkale Savaşı, değişmeyen amaçlarıyla bugün de devam etmektedir. Emperyalizm, dün olduğu gibi, bugün de siyasi, dinî, ekonomik çıkarları için kanlı, kirli, sinsi saldırılarla Müslümanları ateş ve kan denizinde boğmaya çalışmaktadır. Çanakkale’nin geçilmez olduğu, dirilişe dönüşen 15 Temmuz direnişiyle bir kez daha anlaşılmıştır. Asıl anlaşılması gereken ise sürekli yenileyerek canlı tutmanın hayati öneminin yanı sıra, bu ruhu hayatın her alanındaki başarımızla yaşanır kılmaktır. Memur-Sen olarak, Çanakkale Zaferi’nin 104. yılında, milletinin geleceği için canlarını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Çanakkale’yi unutmayacak, unutturmayacak, Çanakkale ruhunu hep canlı tutacağız” dedi.