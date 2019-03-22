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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: “Sendika olarak şimdiye kadar asla cam çerçeve indirmedik”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika olarak 27 yıllık süreçte şimdiye kadar asla milletin arabasıyla, esnafın camı ile sorunlarının olmadığını belirterek, “Bizim sevdamız, doğuştan gelen meşru haklarımız, bizim mücadelemizin özü budur” dedi.

22 Mart 2019 Cuma 23:09
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: “Sendika olarak şimdiye kadar asla cam çerçeve indirmedik”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika olarak 27 yıllık süreçte şimdiye kadar asla milletin arabasıyla, esnafın camı ile sorunlarının olmadığını belirterek, “Bizim sevdamız, doğuştan gelen meşru haklarımız, bizim mücadelemizin özü budur” dedi.


Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikanın Ordu şubesi tarafından düzenlenen teşkilat buluşması programına katıldı. Akyazı Mahallesi’ndeki Ulu Cami’de düzenlenen programda konuşan Başkan Yalçın, Memur-Sen ailesi olarak, sendikal yolculuğa başladıkları tarihten bu yana geçen 27 yıllık sürecin, kendilerine verdiği mutluluğu belirtti. İlk günden bu yana, ilkesel tavırlarını, yola çıkış hikayelerini,millete olan sadakatlerinden ödün vermediklerini aktaran Başkan Yalçın, “Geldiğimiz nokta itibariye milletimizle asla ters düşmedik. Bugün aynı noktada bulunmanın onur ve gururunu yaşıyoruz” dedi.



“Meşru olmayan sistematiği değiştirmek, bizim mücadele alanımızın en önemli bilek taşı”


Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, mücadelelerinin en önemli temel taşının meşru olmayan sistematiği değiştirmek olduğunu belirterek, “Bizim sevdamız, doğuştan gelen meşru haklarımız. Bizim mücadelemizin özü bu. Doğuştan gelen meşru haklarımızı istiyoruz. Meşru haklarımızı sınırlayan, yasal metinler olarak duran ama asla meşru olmayan bütün sistematiği değiştirmek, bizim mücadele alanımızın en önemli bilek taşı. Çünkü bir şey yasal olabilir ama meşru olmayabilir. Tıpkı antidemokratik süreçte getirdikleri mevzuatların, meşru olmayıp, yasal süsü verilmiş metinler olarak ensemizde boza pişirmeye vesile olduğu, üniversite önlerinde turnikeye neden olduğu, üniversite bahçelerini kışlalara çevirmeye neden olduğu gibi. Onun için mücadelemiz, yasal haklarımız ile meşru haklarımız arasındaki makasları kopartmak” şeklinde konuştu.



“Hiçbir zaman cam çerçeve indirmedik”


“Memur-Sen ailesi, 27 yıllık geçmişinde asla kaldırımın taşı ile sorunu olmayan bir aile”diyen Başkan Yalçın, “27 yıllık sendikal mücadelesinde milletin arabasıyla esnafın camı ile sorunu olmayan bir aile. Hiç kaldırım taşı sökmedik, cam çerçeve indirmedik. Bu ülkenin geleceği açısından istikrarın birinci önceliği olduğunu Memur-Sen referandum sürecinde en yüksek sesle seslendirdik.Türkiye’de, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’nin neden gerekli olduğunu anlatmak için 100 bin baskıyı oluşturan, envanterli çalışmasını en kapasiteli çalışma olarak tasarlayıp, kamu görevlileri ile buluşturan ve sahada koşuşturan biz sendikayız. Bizim hassasiyetimiz istikrarlı bir yönetim” ifadelerine yer verdi.


Yalçın, Türkiye’nin 15 Temmuz tarihinde adeta bağırsaklarını temizlediğini işaret ederek, istikrarsızlığın bu ülkeye kaybettireceklerine de değindi. 31 Mart seçimlerinin önemine değinen Yalçın, istikrarın sürdüğü müddetçe Türkiye’nin her alanda giderek daha da büyüyeceğine dikkat çekerken, istikrarsızlığın da bu ülkeye çok şey kaybettireceğine işaret etti.


Düzenlenen programa ayrıca, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, sendika üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 23:09
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