0553 313 94 23

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Kamu görevlilerinin çözülmesini bekledikleri sorunları var”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Mart ayı içerisinde Kamu Personeli Danışma Kurulunun toplanmasını bekliyoruz.

15 Mart 2019 Cuma 10:15
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Kamu görevlilerinin çözülmesini bekledikleri sorunları var”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Mart ayı içerisinde Kamu Personeli Danışma Kurulunun toplanmasını bekliyoruz. Kamu görevlilerinin beklentileri var, çözülmesini bekledikleri sorunları var” dedi.


Memur-Sen Yozgat Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, Memur-Sen ve bağlı sendika üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı. Toplantıda Mart ayında yapılması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına değinen Yalçın, Kamu İşveren Heyeti’ne çağrıda bulundu. 2018’in son KPDK toplantısını hatırlatan Yalçın, “Çalışma Bakanı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ve sayın bakanın ilk KPDK’sını yaptığımızda ‘Sayın bakanım, bu sizin ilk toplantınız, burada bazı şeyleri ilk olduğu için es geçebiliriz, kazanımsız bir masa olmasına tolerans gösterebiliriz ama Mart ayında yapılacak KPDK’da kazanım olmadan masanın bir anlamı olmaz, kamu görevlilerinin beklentileri var’ dedik. Çünkü çözüm bekleyen konular var, ufak dokunuşlarla yerine getirilebilecek kazanımlar var” diye konuştu.


KİK toplantılarında, KPDK’da, toplu sözleşme masasında ve her ortamda sorunların çözümü için uğraştıklarını ifade eden Yalçın, sorunları çözülmüş, iş huzuru iç huzuruna yansıyan, eşi ile işi arasında tercihe zorlanmayan, ekonomik anlamda darlanmayan kamu görevlisi profili hedeflediklerini belirtti. Ayrıca sözleşmeli personellerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Yalçın, “Sözleşmeli personele ilişkin ‘Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası’ yaptık. 11 hizmet kolunda sorunları toparlayarak, elimine ederek teklifimizi geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor "çıkış" arayışında
    1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor..
    2. Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama..
    3. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    4. Altın fiyatlarında son durum ne?..
    5. Kayseri kış sporlarının başkenti olma..
    6. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    7. Online satışlar kırtasiyeleri vurdu
    8. Fuat Oktay’dan Yeni Zelanda’daki terör..
    9. NATO'dan Yeni Zelanda'daki alçak..
    10. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada..
    11. Başarılı doktorlar belgelerini Sağlık..
    12. Spor camiasından Yeni Zelanda mesajları
    13. Hrant Dink davasında yeni gelişme!
    14. Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen..
    15. Ömer Günel; “Örnek bir kent konseyimiz..
    16. Başkan Eroğlu: “Boş vaatler vermem”
    17. Özhaseki: “Bu kadar kirli bir ilişki..
    18. Yaşlı çifti dolandırmaya çalışan 4..
    19. "Türkiye, turizmde umduğunu bulacak"
    20. Erdoğan: Asıl büyük reform şehir..
    21. Erdek’te“Pİ Günü” kutlandı
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi..
    23. Yeni Zelanda’da iki camiye terör..
    24. Başkan Avcı: “Olmayacak şeylerin..
    25. Seyhan’a, Türkiye’nin en büyük Amatör..
    26. Otomobili delip içeri giren demir..
    27. Hrant Dink cinayeti davasında sanıklar..
    28. Avrupa Birliği'den Yeni Zelanda'da..
    29. Hamile kadın, 6 saatte hastaneye..
    30. Haliliye Voleybol Takımı..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler