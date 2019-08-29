Memur- Sen Genel Başkanı Yalçın: "Hakemin kararı adaletsiz”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hakem heyetinin toplu sözleşme kararına ilişkin, "Hakemin kararı adaletsiz. Bu süreçte üç şey tartışılır hale gelmiştir, birisi de hakemin özerkliğidir" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5’nci dönem toplu sözleşme sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Hakem heyetinin kararını adaletsiz bulduklarını belirten Yalçın, "Hakem heyeti masada varılan uzlaşıları sormak yerine, yeni bir toplu sözleşme irad ediliyormuş gibi bir süreç yönetimi yaptı. Hakem heyeti adaletten şaştı, kamu işvereni heyetine noterlik yapmış oldu" dedi.

"Bir toplu sözleşmede uzlaşmak kadar uzlaşmamakta mukadderdir" diyen Yalçın, “Nasıl uzlaşmak doğalsa uzlaşmamakta bir o kadar doğaldır. Beklentiler karşılanırsa masada uzlaşı çıkar, karşılanmazsa masada uzlaşı olmaz. Bu toplu sözleşmenin en tartışılır tarafı masada uzlaştığımız maddelerin kamu işvereni hakem heyetine durum tutanağı yapılarak kamu işvereni tarafından taşınmamış olmasıydı. Bu maddeler olduğu gibi hakeme aktarılması gerekirken, uzlaşılan maddeler yok sayılmıştır. Hakem heyeti masada varılan uzlaşıları sormak yerine yeni bir toplu sözleşme irad ediliyormuş gibi bir süreç yönetimi yaptı. Hakem heyeti adaletten şaştı, kamu işvereni heyetine noterlik yapmış oldu. Geçmiş dönemdeki maddelerin bir kısmında ufak tefek genişlemelerin haricinde yeni dönem masaya taşınandan sadece 3 madde var kazanım olarak ifade edilecek. Onları da ifade etmeyi çok doğru bulmuyorum. Çünkü ifade edilecek büyüklükte bir madde değil. Bu durum hakem heyetinin haysiyetini tartışılır hale getirir, hakemliğin haysiyetini tartışılır hale getirir. Bu çok sağlıklı bir durum değil. Adaletin heybetini değil, işverenin heyetini gördük biz hakemde. Hakem kurulu bekliyorduk noter çıktı deyişimizin altında ki temel neden burası” dedi.

"Toplu sözleşme geride kaldı. 3 şey tartışılır hale geldi" diyen Yalçın, "Bir, kamu işvereninin güvenilirliği, iki hakem heyetinin özerkliği, üç 4688 sayılı Toplu Sözleşme Yasamızın yeterliliği bunların üçü tartışılır hale geldi. Bundan sonraki süreç bunların tartışılacağı ve düzeltilmesi için her şeyin yapılacağı bir süreç olacaktır. Bunların tartışılacağı, düzeltileceği bir süreç olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kimse bizden yüzde 14’lük zamma imza atmamızı beklememeliydi"

Memur-Sen olarak sürece ilişkin bütün boyutları istişare ettiklerini ifade eden Yalçın, ”Memur-Sen olarak bizim şunu da yapsaydık dediğimiz bir boşluk bırakılmadı. Adımların tamamı atılmış oldu. Kimse bizden yüzde 14’lük zamma bunu yapardı. Yüzde 14’lük zam kimsenin kabul edeceği bir zam oranı değildir. Bundan sonraki tüm süreçler, yine toplantılarla yapacağımız istişare ile belirlenecektir. Hakem heyetiyle ilgili süreç sonuçlanmış durumda. Bundan sonra imza atmamızı beklememeliydi. Bu sendikacılığın onuruna yakışmaz. Merhum Mehmet Akif İnan yaşıyor olsa o da ilk iş teşkilat buluşmalarını yaparak, bu süreci 4688’deki boşlukların kendini ne olarak gösterdiği süreci, hakem heyetinin bu anlamdaki özerkliğini, kamu işverenin güvenirliğini doğal olarak teşkilatımızla paylaşacağız. Tüm sözleri bugün söylemek zorunda değiliz. Önümüzde yoğun bir teşkilat toplantıları süreci olacak. Türkiye buluşmaları yapacağız teşkilatımızla, bazı sözleri orada söylemiş olacağız” dedi.

Hakem heyetinin kararını ve tutumunu kabul etmediklerini belirten Yalçın, ”Memur-Sen olarak bugüne kadar yürüttüğümüz süreci bundan sonra da istişare ile yürüteceğiz. Biz bu kararı asla kabul etmediğimizi, kamu işveren heyetinin de, hakem heyetinin de ortaya çıkardığı bu tutumu, tarzı kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Memur-Sen olarak bundan sonraki süreçlerde sürecin bütün aksaklıklarını kamuoyuna resmedeceğimiz bir süreci yaşayacağız” ifadelerini kullandı.