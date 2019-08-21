Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "(5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri) Masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Sonuna kadar müzakere yürüttüğümüz, masayı zorladığımız bir toplu sözleşme süreci uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır ve hakem he

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