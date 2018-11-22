ELAZIĞ (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "24 Kasım Öğretmenler Günü 3600 ek gösterge konusunda başlangıç için önemli bir gün olabilir." dedi.

Elazığ'da bir otelde düzenlenen Memur-Sen Elazığ İl Divan Toplantısı'na katılan Yalçın, öğretmen, din görevlileri, hemşire ve polislere verilmesi planlanan 3600 ek gösterge konusundaki taleplerini toplu sözleşme süreçlerinde özellikle masaya getirdiklerini söyledi.

Kamu görevlilerinin ek gösterge sistematiğindeki bozulma dolayısıyla herkesin bu konuda bir beklenti içerisinde olduğunu aktaran Yalçın, şöyle konuştu:

"24 Haziran seçimlerinde de Cumhurbaşkanımızın 3600 ek gösterge konusunda öğretmen, din görevlileri, hemşire ve polisler üzerinden cümle kurmuş olması bu anlamda umudumuzu artırmış durumdadır. Bunun üzerinden tekrar çağrımızı yenileyerek kamuda ek gösterge sistematiğinin toptan çalışılarak tüm kamu görevlilerini içerisine alacak şekilde bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu anlamda bu çarpıklığın düzeltilmesi konusunda bütün yetki kullananlar sorumludur."

Yalçın, bu konudaki beklentilerini muhataplarına ifade etme noktasında bugüne kadar büyük gayret gösterdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Şu an ifade edilen meslek grupları içerisinden öğretmen kitlesinin, bu ek gösterge konusunda bir siftah yapılmasını, bütün kamu görevlilerine beklentilerini karşılayacak olan bu talep konusunda besmelenin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde verilmesini ve çekilmesini beklediğini ifade etmem gerekir. O yüzden bu konuda bir beklenti içerisindeyiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü 3600 ek gösterge konusunda başlangıç için önemli bir gün olabilir. Bu çağrıyı bu vesileyle Elazığ'dan bir kez daha yeniliyor ve ek gösterge çalışmasının bütün kamu görevlilerini içerisinde bulundurabilecek ve bütün alandaki boşlukları tamir edecek şekilde düşünülmesini ve buna göre de düzenlenmesini özellikle tavsiye ediyoruz."



