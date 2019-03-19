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Memur-Sen Bursa’da büyük buluşma

Memur Sen Büyük Bursa Teşkilat Buluşması, 2 bin kişilik katılım ile gerçekleştirildi.

19 Mart 2019 Salı 16:29
Memur-Sen Bursa’da büyük buluşma

Memur Sen Büyük Bursa Teşkilat Buluşması, 2 bin kişilik katılım ile gerçekleştirildi. Merinos Kongre Kültür Merkezi fuaye alanındaki toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Bursa Milletvekili Efkan Ala, Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş katıldı.


Toplantıda konuşan Memur-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül,"Memur-Sen ülkemiz ve tüm mazlum coğrafyalar için bir sivil toplum örgütü olarak mücadele ederken aynı zamanda sendikal faaliyetlerimizin merkezine üyelerimizi ve kamu çalışanlarımızı koyarak da sendikal mücadelesine devam ediyor. Hatırlarsınız bazı sendikalar yetkili olduğu dönemlerde masadan kaçmayı adet haline getirmişlerdi. Ancak Memur-Sen yetkili sendika olduktan sonra masada müzakere eden, gerektiğinde tavır koyan, sorun değil çözüm üreten bir sendikal anlayışı masaya hakim kıldı. Yetkili olduğumuz günden itibaren çözülemeyecek denilen onlarca sorunu çözen ve onlarca kazanım elde eden Memur-Sen ve bağlı sendikalarımızın bu başarılı çalışmaları neticesinde kamu çalışanlarının gönlünde yer bulduk. Çözüm bekleyen bir çok sorun olduğunun farkındayız. Ancak bu sorunlarında çözüm adresi yine Memur-Sen olacaktır. Bugün sahaya çıkıp Memur-Sen’e çamur atarak sendikacılık yapan malum sendikanın geçmişte yaptığı sendikacılığı herkes hatırlamaktadır. Tehditle üye aldığımızı, sarı sendikacılık yaptığımızı iddia eden bu malum sendika aslında kirli geçmişini bize yansıtmaya çalışmaktadır. Bizler kamu çalışanlarının gönlünü kazanmaya, üyelik formuna atılan imzayı bize teslim edilen bir emanet olarak görmeye devam edeceğiz. Aldanmayan ve aldatmayan sendikacılık yapmaya devam edeceğiz" dedi.


Toplantıda konuşan Genel Başkan Ali Yalçın Memur Sen’in hizmetlerine dikkat çekerken, Bursa Milletvekili Efkan Ala ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Memur Sen’e demokrasiye olan katkılarından dolayı teşekkür ettiler

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:29
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