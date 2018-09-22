Memur-Sen Başkanı Yalçın: İnançlarımızdan dolayı tahkir edildik

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Biz bir emek hareketiyiz, siyasi hareket değiliz. Dolayısıyla insanlarla ten rengimiz dünyanın farklı yerlerinde farklı olabilir ama ter rengimiz dünyanın her yerinde aynı. Biz emek örgütüyüz." dedi.

Eğitim Bir-Sen Yalova Şube Başkanlığınca, merkeze bağlı Güneyköy'deki Sadrettin Özden Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2. Geleneksel Piknik Şöleni'ne katılan Yalçın, burada yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in Türkiye'nin en büyük emek hareketi, örgütlü gücü olduğunu söyledi.

Yalçın, Memur-Sen teşkilatının her zaman millet iradesinin yanında saf tuttuğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"28 Şubat'ta bizim gibi yapıların büyük olmayışının, örgütlü yapının demokratik zeminin yerinde olmayışının bedelini bu millet ödedi. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Horlandık, aşağılandık, ötekileştirildik, kamudan tasfiye edildik, inançlarımızdan dolayı tahkir edildik. Millet kendi arasında kategorize edilerek 'Herkes eşit ama bazıları daha eşit.' diyerek beyaz adam mantığıyla bu milleti siyah adam yerine koyan Türkiye'deki bazı elitist güruh, jakoben dayatmacı ekip Türkiye'de nefes almayı zorlaştırdı."

'BİZİM BU MİLLETE KARŞI BORCUMUZ VAR'

Teşkilat olarak 25 yılı geride bıraktıklarını belirten Yalçın, şunları söyledi:

"Köklü bir teşkilat olarak üyemize birçok kazanım elde ettik. Toplu sözleşme hakkının alınmasıyla, toplu sözleşme hakkını bizzat alan teşkilat olma hüviyetimizle 4 toplu sözleşmede 260 kazanımı kayıt altına aldık. Kayıt altına girmeyen ama kalplerde yer bulan çok ciddi bu ülkenin demokratikleşmesi noktasında irade beyanında bulunduğumuz ve ülkede nefes almayı sağladığımız çok önemli katkı sunduğumuz zeminler oldu. Teşkilat olarak bu ülkeye borcumuz var diye düşünüyoruz. Bu milletten alacağımız yok bizim. Bizim bu millete karşı borcumuz var. Onun için sendikacılığı, sadece 'ücret sendikacılığı' diye ekonomik zemine sıkıştırmayan, bu ülkeye bir hizmet mekanizması olarak görüp, akademik hizmet sendikacılığı adıyla yeniden formatlayan bir yaklaşımla bu millete hizmet ettik."

'BİZ BİR EMEK HAREKETİYİZ'

Yalçın, Türkiye'nin 2000'den sonra ortaya koyduğu ufukla bütün coğrafyalara açılan, temas kuran ve kendi kabuklarını kırarak mazlumların umudu haline gelen bir ülke olmasının kendilerine de görevler verdiğini aktararak şunları kaydetti:

"Memur-Sen ailesi olarak dışımıza yolculuk deyip dışa açılım yaptık ve bütün ülkelerdeki eğitim örgütlenmeleriyle karşılıklı bir iş birliği ağı geliştirdik. Amacımız şu: insanları ayrıştırmamak, insanları kaynaştırmak. Biz bir emek hareketiyiz, siyasi hareket değiliz. Dolayısıyla insanlarla ten rengimiz dünyanın farklı yerlerinde farklı olabilir ama ter rengimiz dünyanın her yerinde aynı. Biz emek örgütüyüz."

Programa, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve sendika temsilcileri ve üyeleri katıldı.