0553 313 94 23

Memur-Sen Başkanı Yalçın: İnançlarımızdan dolayı tahkir edildik

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teşkilat olarak her zaman millet iradesinin yanında saf tuttuklarını belirterek, "28 Şubat'ta bizim gibi yapıların büyük olmayışının, örgütlü yapının demokratik zeminin yerinde olmayışının bedelini bu millet ödedi. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Horlandık, aşağılandık, ötekileştirildik, kamudan tasfiye edildik, inançlarımızdan dolayı tahkir edildik" diye konuştu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 18:06
Memur-Sen Başkanı Yalçın: İnançlarımızdan dolayı tahkir edildik

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Biz bir emek hareketiyiz, siyasi hareket değiliz. Dolayısıyla insanlarla ten rengimiz dünyanın farklı yerlerinde farklı olabilir ama ter rengimiz dünyanın her yerinde aynı. Biz emek örgütüyüz." dedi.

Eğitim Bir-Sen Yalova Şube Başkanlığınca, merkeze bağlı Güneyköy'deki  Sadrettin Özden Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2. Geleneksel Piknik Şöleni'ne katılan Yalçın, burada yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in Türkiye'nin en büyük emek hareketi, örgütlü gücü olduğunu söyledi.

Yalçın, Memur-Sen teşkilatının her zaman millet iradesinin yanında saf tuttuğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"28 Şubat'ta bizim gibi yapıların büyük olmayışının, örgütlü yapının demokratik zeminin yerinde olmayışının bedelini bu millet ödedi. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Horlandık, aşağılandık, ötekileştirildik, kamudan tasfiye edildik, inançlarımızdan dolayı tahkir edildik. Millet kendi arasında kategorize edilerek 'Herkes eşit ama bazıları daha eşit.' diyerek beyaz adam mantığıyla bu milleti siyah adam yerine koyan Türkiye'deki bazı elitist güruh, jakoben dayatmacı ekip Türkiye'de nefes almayı zorlaştırdı."

'BİZİM BU MİLLETE KARŞI BORCUMUZ VAR'

Teşkilat olarak 25 yılı geride bıraktıklarını belirten Yalçın, şunları söyledi:

"Köklü bir teşkilat olarak üyemize birçok kazanım elde ettik. Toplu sözleşme hakkının alınmasıyla, toplu sözleşme hakkını bizzat alan teşkilat olma hüviyetimizle 4 toplu sözleşmede 260 kazanımı kayıt altına aldık. Kayıt altına girmeyen ama kalplerde yer bulan çok ciddi bu ülkenin demokratikleşmesi noktasında irade beyanında bulunduğumuz ve ülkede nefes almayı sağladığımız çok önemli katkı sunduğumuz zeminler oldu. Teşkilat olarak bu ülkeye borcumuz var diye düşünüyoruz. Bu milletten alacağımız yok bizim. Bizim bu millete karşı borcumuz var. Onun için sendikacılığı, sadece 'ücret sendikacılığı' diye ekonomik zemine sıkıştırmayan, bu ülkeye bir hizmet mekanizması olarak görüp, akademik hizmet sendikacılığı adıyla yeniden formatlayan bir yaklaşımla bu millete hizmet ettik."

'BİZ BİR EMEK HAREKETİYİZ'

Yalçın, Türkiye'nin 2000'den sonra ortaya koyduğu ufukla bütün coğrafyalara açılan, temas kuran ve kendi kabuklarını kırarak mazlumların umudu haline gelen bir ülke olmasının kendilerine de görevler verdiğini aktararak şunları kaydetti:

"Memur-Sen ailesi olarak dışımıza yolculuk deyip dışa açılım yaptık ve bütün ülkelerdeki eğitim örgütlenmeleriyle karşılıklı bir iş birliği ağı geliştirdik. Amacımız şu: insanları ayrıştırmamak, insanları kaynaştırmak. Biz bir emek hareketiyiz, siyasi hareket değiliz. Dolayısıyla insanlarla ten rengimiz dünyanın farklı yerlerinde farklı olabilir ama ter rengimiz dünyanın her yerinde aynı. Biz emek örgütüyüz."

Programa, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve sendika temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 18:06
  1. Yalova
  2. Memur-Sen
  3. 28 Şubat
  4. Ali Yalçın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi sona erdi
    1. 2. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm..
    2. TİKA'dan Karadağ'a radyo donanımı..
    3. Maduro'dan 'Diriliş Ertuğrul' hamlesi!
    4. Kahramanmaraş'ta iki halk otobüsü..
    5. Nöbetçi eczane Keçiören
    6. Ankara nöbetçi eczane Çankaya
    7. Kayıp minik Erdoğan'dan iyi haber!
    8. 48 senelik sırlarını kargocu ortaya..
    9. Ankara nöbetçi eczane Mamak ve..
    10. Antalya'da polis perde kavgasında..
    11. Trabzonspor-Göztepe maçında 11'ler..
    12. Nöbetçi eczane Ankara Altındağ
    13. Ankara Sincan Batıkent Etimesgut..
    14. İYİ Parti il başkanına saldırıyla..
    15. Ankara nöbetçi eczaneler  2018 Ankara..
    16. Aydın'da kütüphanede mahsur kalan..
    17. Adana nöbetçi eczane
    18. Nöbetçi eczane Gaziosmanpaşa
    19. Nöbetçi eczane Kadıköy
    20. Nöbetçi eczane Bakırköy
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?