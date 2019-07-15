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Memur-Sen Antalya’dan 15 Temmuz açıklaması

Memur-Sen Antalya İl Temsilciliği, 15 Temmuz darbe girişimine yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:31
Memur-Sen Antalya’dan 15 Temmuz açıklaması

Memur-Sen Antalya İl Temsilciliği, 15 Temmuz darbe girişimine yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi.


“Milli iradenin öncüsü 15 Temmuz’un nöbetçisiyiz, her şehit bir meşaledir” yazılı pankart açan ve ellerinde hain darbe girişiminde şehit düşenlerin fotoğraflarını taşıyan grup Kapalı Yol havuz başında bir araya geldi.


Grup adına konuşan Memur-Sen Antalya İl Temsilcisi Mustafa Çoban, 15 Temmuz 2016 tarihinde, ülke olarak uluslararası karanlık bir işgal ve darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin amacının millet iradesine zincir vurmak ve Türkiye’yi sömürüye açık hale getirmek olduğunu aktardı.


"Direnişin parçası olduk"


O gece Memur-Sen’in 1 milyon üyesiyle direniş destanının önemli bir parçası olduğunu kaydeden Çoban, “ Bütün sendikalarımızla, komisyonlarımızla meydanlardaydık. Şehitler kervanına ve gaziler meclisine dostlarımızı kattık. Milyonlarca vatan evladıyla birlikte yorulmaz, susamaz, acıkmaz, korku bilmez bir bedenin parçası olduk. O gece İslam coğrafyasının her köşesinde ümmet bizimle birlikte tek yürek olarak meydanlara yürüdü, tek yürek oldu. Ümmetin yaralı yüreği bizim yüreğimizle birlikte attı, mübarek elleri semada duaya durdu. O gün nasıl ki meydanlarda darbeyi püskürttüysek bugün de yeni sinsi stratejilere karşı teyakkuz ve sürekli bir bilinç halini kuşanmanın gayreti içindeyiz.”dedi.


"Unutturmayacağız"


Emperyalizmin her türlü kirli plan ve kumpaslarına yüksek bir bilinç, akıl ve imanla karşı koyacaklarını vurgulayan Mustafa Çoban, “ 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız.15 Temmuz’un 3. seneyi devriyesi vesilesiyle şehitlerimize yüce rabbimizden rahmet diliyoruz. Gazilerimize şükran ve minnetlerimizi ifade ediyoruz. Yaşasın 15 temmuz ruhu.” diye konuştu.


Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk’ün de destek verdiği etkinlik, okunan duaların ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:31
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