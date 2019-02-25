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Memur-Sen Antalya Şubesi’nden Mısır’daki idamlara tepki

Memur-Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, “İslam dünyasının neresine bakarsanız kan, sava, katliam ve idam.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:13
Memur-Sen Antalya Şubesi’nden Mısır’daki idamlara tepki

Memur-Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, “İslam dünyasının neresine bakarsanız kan, sava, katliam ve idam. Mısır’da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki, dünyada saflar nettir” dedi.


Antalya Eğitim bir Sen Şubesi’nde bir araya gelen Memur-Sen Antalya Şubesi, Mısır’dayapılan idamlara tepki göstermek için basın açıklaması yaptı. Memur-Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban isamları durdurmak için insanlığın ayağa kalkması gerektiğini söyleyerek, Mısır’da 2012 yılında meşru hükümeti savunmak için Rabia eylemi yapan silahsız insanları katledildiğini belirtti.


Çoban, “Emperyalist dünyanın ve bazı işbirlikçi Arap ülkelerin desteğini alan kişiler, gittikçe daha da firavunlaşıyor. Darbeci hükümet bugüne kadar göstermelik yargılamalarla 165 kardeşimizi idam etti. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde, çelik kafesler içinde yapılan yargılamalar devam ediyor. Kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı geçen eylül ayında 75 kişiyi daha idama mahkum etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız gösteren hükümet, kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde 9 genç cunta tarafından haksız yere idam edildi” dedi.


Çoban, İslam dünyasının da benzer bir saldırı altında olduğunu ileri sürdü.Çoban, “İslam dünyasının neresine bakarsanız kan, sava, katliam ve idam. Mısır’da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki, dünyada saflar nettir. Bir tarafta emperyalizm ve onların iş birlikçi kuklaları, diğer tarafta sömürülen ve ezile kitlelerle onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar” diye konuştu.


Çoban şöyle devam etti:


“Mazlumların kendi göbeğini kendi kesmelerinden başka yol yoktur. Biz onurun direnişte, direnişin zulme karşı mazlumu savunmakta, kurtuluşun adalet ayakta tuttuğuna inanan Memur-Sen olarak bugüne kadar susmadık, susmayacağız. Dayanışmamızı bıkmadan, usanmadan sürdürmeye devam edeceğiz. ‘Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır’ sözünü benimseyen bizler, bu ilahi buyruğa iman etmişiz”

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:13
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