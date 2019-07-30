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Memur-Sen Antalya Şubesi, milletvekili Uslu’yu ağırladı

Memur-Sen Antalya Şubesi Başkanı Mustafa Çoban, TBMM Akdeniz-Pa Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu’yu ağırladı.

30 Temmuz 2019 Salı 13:14
Memur-Sen Antalya Şubesi, milletvekili Uslu’yu ağırladı

Memur-Sen Antalya Şubesi Başkanı Mustafa Çoban, TBMM Akdeniz-Pa Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu’yu ağırladı.


Uslu, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile birlikte Memur-Sen Antalya Şubesini ziyaret etti. Memur-Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban ve diğer sendikaların şube başkanları ziyaretten duyulan memnuniyetlerini dile getirerek, talep


ve temennilerini Uslu’ya aktardı.


Atay Uslu parti olarak sivil toplum kuruluşlarını çok önemsediklerini ifade ederek "Her zaman milletin ve


ülkenin menfaatlerinin yanında duran milli ve yerli duruşlarından dolayı Memur-Sen’eteşekkür ediyorum." dedi.


Milletvekili Atay Uslu Antalya şube başkanlarını tek tek dinledi, sorunların çözümleri için oluşacak hem yasal çalışmalara hem de idare nezdinde gerekli girişimde bulunacağını, Antalya olarak AK Parti Milletvekilleri ileyasama organında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yürütme organında güçlü bir temsiliyet oluşturduklarını ve Antalya sevdası ile yatırımları, projeleri, hedefleri hep birlikte takip ettiklerini ifade etti. Şube Başkanları da Milletvekili Atay Uslu’ya ve İl Başkanı Ethem Taş’a ve onların nezdinde tüm AK Parti milletvekillerine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na yakın ilgi ve işbirliği için teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:14
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