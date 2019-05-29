Daha Kaşıkçı'nın hesabı verilmedi! İslam alimlerine yönelik idam furyası başlatıyorlar

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

"İslam coğrafyası bu yıl da Ramazan ayına kanla girdi." diyen Kır, "Suriye'de Müslümanların üzerine bomba yağdırıyorlar. Doğu Türkistan'da Çin zulmü sürüyor. İslam alimleri zindanlarda öldürülüyor." ifadelerini kullandı.

'Cinayetleri faili meçhul değil'

Müslümanların; Kur'an okuduğu için, oruç tuttuğu için, namaz kıldığı için yargısız şekilde infaz edildiklerine dikkat çeken Kır, şunları söyledi:

"Doğu Türkistan'da insanlar, çocuklarına Müslüman ismi koydukları için cezalara çarptırılıyorlar. Orada faili meçhul cinayetler yok. İnsanlar göz önünde yargısız infaza tabi tutuluyorlar."

'Hedeflerinde İslam alimleri var'

Suudi Arabistan'da farklı düşüncelere sahip oldukları için İslam alimlerinin zindanlara atıldıklarını söyleyen Kır, sözlerine şöyle devam etti:

"Bayramdan sonra bu tutuklu alimlerin idam edileceği bilgilerine ulaştık. Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti çözülmeden ikinci bir idam furyasına başlaması tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Müslümanlar birbirlerine kenetlenerek düşmanlara karşı ortak mücadele etmeli. Bizim inancımız da bunu gerektiriyor