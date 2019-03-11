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Memur- Sen 2. Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası yapıldı

Memur-Sen Adıyaman Temsilciliği 2.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:06
Memur- Sen 2. Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası yapıldı

Memur-Sen Adıyaman Temsilciliği 2. Geleneksel Masa Tenisi Turnuvasını gerçekleştirdi.


Memur- Sen Adıyaman Temsilciliğine bağlı sendika üyelerinin katılımı ile sınırlı olan müsabakalarda heyecanlı ve çekişmeli anlar yaşandı. Her yıl üyeler arasında düzenlenen turnuvaya yoğun ilgi gösterildi. Turnuva hakkında bilgi veren Memur- Sen Adıyaman Temsilcisi Ali Deniz, konfederasyon olarak üyelerinin sosyal, kültürel, akademik ve sportif ihtiyaçlarını göz önüne alarak faaliyet planı oluşturduklarını söyleyerek bu çalışmaların üyeler arasında tanışma ve kaynaşma vesilesi olduğunu söyledi. Deniz, “Memur Sen’e üye arkadaşlarımızın moral ve motivasyonlarını artırıp birlikteliğin hazzını beraberce yaşama yolunda da sosyal aktivitelere önem veriyoruz. Kamu çalışanlarına yönelik olarak, bugünkü coşkuyu, arkadaşlığı, kaynaşmayı ve çekişmeyi gördükten sonra çok doğru bir karar verdiğimiz ortaya çıktı. Turnuvamıza iştirak eden tüm arkadaşlarımıza, bize salonlarını açarak bu turnuvaya ev sahipliği yapan gençlik merkezi müdürlüğüne, Adıyaman Temsilciliğine ve turnuvaya emeği geçen tüm arkadaşlara yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum diye konuştu.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen turnuva sonunda Büro Memur- Sen Üyesi Cengiz Kırmızıgül birinciliği hak kazanırken, Eğitim Bir- Sen üyesi Orhan Kayhan ikinci, Sağlık - Sen üyesi Ahmet Özdaşçı üçüncü, Eğitim Bir-Sen üyeleri Abuzer Köklüoğlu ve Nihat Karanfil sırasıyla dördüncü ve beşinci oldu. Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Memur- Sen İl Temsilcisi Ali Deniz, Enerji Bir -Sen İl Temsilcisi Hayrettin Doğan, hakem heyetinden Mehmet Şahin ve Gazi Diyarbakırlıoğlu ile Eğitim Bir- Sen Yönetim Kurulu eski üyesi Mehmet Nuri Çalışkan takdim etti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:06
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