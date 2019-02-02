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Memur nedir? Devlet memuru nasıl olunur, şartları nelerdir?KPSS şart mı?

Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Peki, memur nedir? Devlet memuru nasıl olunur? Devlet memuru olmanın şartları nelerdir? Devlet memurluğu için şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

02 Şubat 2019 Cumartesi 22:12
Memur nedir? Devlet memuru nasıl olunur, şartları nelerdir?KPSS şart mı?

Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Peki, memur nedir? Devlet memuru nasıl olunur? Devlet memuru olmanın şartları nelerdir? Devlet memurluğu için şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

Devlet memurları ne iş yaparlar?

Memurların yapmış oldukları işler yani görevleri çalıştıkları kuruma göre farklılık göstermektedir. Çoğu memur masa başı dediğimiz işlerde görev alsa da, çok sayıda memur da sahada görev alabilir. Yani memurların yapmış oldukları işlerden bahsedebilmemiz için hangi kurumda ve hangi kadro pozisyonda çalıştığına bakmak gerekmektedir.

Devlet memuru nasıl olunur?

Herhalde şimdiye kadar “Memur ol, daha rahat bir yaşantın olsun.”  ya da “ Memur ol iş kaygın olmasın, düzenli maaşın yatsın.” Gibi sözleri duymayanınız yoktur. Çünkü ülkemizde memurluk garanti bir meslek olarak görülmekte ve akabinde devlet güvencesi altında tutulduğu için de oldukça çok tercih edilmektedir. Hali hazırda memur olarak çalışan kişilerin sayısına baktığımızda bu durumu da desteklediğini görmekteyiz. Peki kimler devlet memuru olabilir?

Devlet memuru olma şartları nelerdir? Kimler devlet memuru olabilir?

Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.

Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.

Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.

Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.  

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 22:12
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