Memur adaylarına ücretsiz ulaşım

Hafta sonu yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girecek memur adayları, Bursa’daki toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.

Kamu Personeli Seçme Sınavı, (KPSS 2019) 14 Temmuz Pazar günü yapılacak. Gerek üniversite sınavı gerekse geçen yıl yapılan KPSS’de adaylara ücretsiz ulaşım desteği veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü sınava girecek memur adaylarını yine sınav merkezlerine ücretsiz taşıyacak. BursaRay, tüm Burulaş otobüsleri ile tüm Özel Halk otobüsleri ve ilçelerdeki halk otobüslerinde geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulaması Bursa şehir içi toplu taşıma sistemi ile Mustafakemalpaşa, Karacabey, Gemlik ve İnegöl ilçelerindeki ilçe içi toplu taşıma sistemlerinde geçerli olacak. Ücretsiz ulaşım uygulaması ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki ulaşımda geçerli olmayacak. Sınavına girecekler 14 Temmuz Pazar günü saat 18.00’a kadar toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecekler. Sınava girecek memur adaylarının, ücretsiz ulaşımdan yararlanabilmek için yanlarındaki sınav giriş belgesini göstermeleri yeterli olacak.