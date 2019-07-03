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Memur adaylarına ücretsiz sınava ulaşım imkânı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS 2019) girecek memur adaylarının 14 Temmuz Pazar günü sınava giriş belgelerini göstererek ulaşımdan ücretsiz faydalanabileceğini söyledi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:44
Memur adaylarına ücretsiz sınava ulaşım imkânı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS 2019) girecek memur adaylarının 14 Temmuz Pazar günü sınava giriş belgelerini göstererek ulaşımdan ücretsiz faydalanabileceğini söyledi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, 3 - 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen ‘Türkiye’nin Yıldızları Bursa’da’ adlı ‘KPSS Genel Tekrar Kampı’nın açılışını gerçekleştirdi. Eğitime katılan adaylara sınavda başarılar dileyen Başkan Aktaş, “Bu organizasyon ile birilerinin hayatlarına dokunursak, birilerinin bu ülkenin geleceği adına güzel ve hayırlı işler yapmasına vesile olursak ne mutlu bizlere” ifadesini kullandı.


Aktaş, 14 Temmuz Pazar gününe dair müjde vererek, “Sınav günü sınav kartlarını gösterenlere ulaşım bedava olacak” dedi.


Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’da vatandaşların huzurunu sağlamayı hedeflediğini anlatan Aktaş, adaylara sınava dair tavsiyelerde bulunarak, “Aynı sıralardan geçmiş biri olarak kararınıza saygı duyuyorum. Ben hiç kamu kurumları sınavlarına girmedim, ama bir kamu yöneticisi olarak söyleyebilirim ki, gerçekten ülke sevdâsını kalbinde taşıyan, işini hakkıyla yapan, bu ülkenin geleceği adına derdi ve heyecanı olan kamu yöneticilerine ve kamu çalışanlarına ne kadar ihtiyaç olduğuna göreve geldikten sonra şâhit olmuş bir kişiyim. Hayâlleriniz, heyecanınız ve geleceğe dair hedefleriniz olsun. Bu hedefler doğrultusunda mücadele edin ancak hiçbir sonuç azminizi kırmasın” diye konuştu.


Büyükşehir gençlerin yanında


Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu ve gece gündüz demeden Bursa için çalıştıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, ‘Geleceğimiz’ ifadesiyle tabir ettiği gençler için Büyükşehir Belediyesi olarak fedakârca çalıştıklarını da anlattı. Aktaş, kültür, sanat, spor ve teknoloji başta olmak üzere, BUSMEK’in meslekî kurslarından konferans, söyleşi ve kamplara kadar geniş bir yelpazede çalışmaların gençler için de gerçekleştirildiğini, Görükle Gençlik Merkezi’nin de yoğun ilgi gördüğünü anlattı.


Konuşmasının ardından Başkan Aktaş, eğitimcilere birer tablo hediye etti. Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Birlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Mustafa Bayraktar da sınava girecek memur adaylarına başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:44
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