Memorial’ın Resim Yarışmasında Kayseri’den 2 Öğrenci Dereceye Girdi

Memorial Sağlık Grubu’nun Türkiye genelinde her yıl düzenlediği resim yarışmasında Kayseri’den 2 öğrenci dereceye girdi.

Çocuklarda sanatsal etkinliklere yönelik ilgi uyandırmak, ebeveyn ve eğitimcilerin çocukların resim yeteneğine ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla bu yıl 15’incisi düzenlenen “Benim Renklerim, Benim Dünyam” konulu Memorial Geleneksel Çocuk Resim Yarışması sonuçlandı.

Başta İstanbul, Antalya, Ankara, Kayseri ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye genelinde yoğun ilgi gören yarışmada, resimleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Erdal Kara, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ferhan Gözgü Çelik, Öğretim Görevlisi ve Ressam Saliha Genç ile Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Pedagog Dr. Melda Alantar değerlendirdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Resmi Sağlık Sponsoru Memorial’ın düzenlediği “Benim Renklerim Benim Dünyam” konulu çocuk resim yarışmasında dereceye giren çocuklara ödülleri Memorial Kayseri Hastanesi Direktörü Uz. Dr. Murat Apaydın tarafından verildi. Kayseri’den ortaokul kategorisinde Deniz Aşut dördüncü olurken, Sudenaz Avcu mansiyon ödülü aldı.Ödül töreninde konuşan Uz. Dr. Murat Apaydın, “Çocuklarımızın becerilerinin gelişmesine katkıda sağlamak, onlarınhayal dünyalarını duyurmak için düzenlenmediğimiz resim yarışmasında dereceye giren çocuklarımızı kutluyorum” diye konuştu.