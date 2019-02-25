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Memleketine giden sahibinin dükkana kilitlediği köpek kurtarıldı

BURSA (İHA) – Bursa’da 15 günlüğüne memleketine giden sahibi tarafından dükkana kapatılan ve günlerdir aç susuz mahsur kalan köpek, hayvanseverler ve Nilüfer Belediyesi tarafından kurtarıldı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 23:50
Memleketine giden sahibinin dükkana kilitlediği köpek kurtarıldı

BURSA (İHA) – Bursa’da 15 günlüğüne memleketine giden sahibi tarafından dükkana kapatılan ve günlerdir aç susuz mahsur kalan köpek, hayvanseverler ve Nilüfer Belediyesi tarafından kurtarıldı.


Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle semti Dumlupınar Mahallesi Selanik Caddesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 gün önce memleketi Ağrı’ya giden genç, baktığı pitbull cinsi köpeği su ve yiyecek bırakmadan inşaat halindeki bir iş yerine kilitledi. Günlerce iş yerinde aç ve susuz mahsur kalan köpeği yoldan geçen iki genç kız fark etti. Susuzluktan camları yalayan köpeğe cam ile mermer arasındaki boşluktan su veren genç kızlar, köpeğin bu anlarını videoya çekip sosyal medyada paylaşarak yetkililerden yardım istedi. Genç kızlar, yardım gelene kadar köpeğin başından da ayrılmadı. Görüntüleri gören CHP Nilüfer Belediye Başkan adayı Turgay Erdem, belediye ekipleri ile birlikte söz konusu adrese gitti. Köpeği kilitli kaldığı yerden çıkaran ekipler, yemek ve su verdikleri köpeği daha sonra hayvan barınağına götürdü.


Konuyla ilgili açıklama yapan Turgay Erdem, "Köpeği kurtardık, yemeğini suyunu verdik. Bundan sonra bizim himayemize alınacak. Köpek artık emin ellerde" dedi.


Köpeğin sahibinin ise 15 günlüğüne memleketine gittiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 23:50
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