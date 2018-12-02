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"Memleketim" şarkısına işaret diliyle klip

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu, Maltepe Belediyesi'nin katkılarıyla, işitme engelliler için "Memleketim" şarkısına işaret diliyle klip çekti

02 Aralık 2018 Pazar 16:27
"Memleketim" şarkısına işaret diliyle klip

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu, Maltepe Belediyesi'nin katkılarıyla, işitme engelliler için "Memleketim" şarkısına işaret diliyle klip çekti.

Maltepe Belediyesi'nden yapılan açıklamada, klipte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihçi-yazar İlber Ortaylı, tiyatro sanatçısı Genco Erkal ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın, şarkının sözlerini işaret diliyle söylediği belirtildi.

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu ve Maltepe Belediyesi Dünya Engelliler Günü öncesi, anlamlı bir çalışmanın altına imza attığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Siyaset, sanat, tarih ve televizyon dünyasından pek çok ünlü isim, engellilere destek amacıyla kamera karşısına geçti ve Ayten Alpman'ın 'Memleketim' şarkısını işaret diliyle seslendirdi. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihçi yazar İlber Ortaylı, tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, haber spikeri Seda Öğretir, Savaşçı dizisi oyuncuları Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Berk Oktay’ın bulunduğu ünlü isimler, gaziler ve işitme engellilerle işaret dilini kullanarak şarkıya eşlik etti. Sosyal medyada yayınlanan klip, büyük ilgi gördü."

Açıklamada ayrıca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki "DUY BENİ Memleketim" etkinliğinde, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu tarafından engellilere katkı veren ve çalışma gerçekleştiren kurum ve kuruluşlara "Onur Ödülleri" verileceği ifade edildi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 16:27
  1. Genco Erkal
  2. İlber Ortaylı
  3. işaret dili
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Maltepe Belediyesi

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