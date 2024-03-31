Memiş Hoca: Ramazan’ı ömrümüze yayalım

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının sonuna doğru hızla yaklaşırken, Mehmet Memiş Hoca’dan önemli uyarılar geldi. Bereket, bolluk ve paylaşım ayı olan Ramazan’ın bu kutlu günlerini iyi değerlendirmemiz gerektiğini vurgulayan Memiş Hoca, Ramazan orucunun insana öğrettiği sabır ve tahammülün diğer aylarda da sürmesi, bu ay içinde zekât farizası üzerine vacip olan herkesin mutlaka bu görevi yerine getirmesini ve Fıtır sadakalarını da unutmamız gerektiğini söyledi.

Ramazan arınma ayıdır

Günahlarla kirlenmiş gözlerin, beyinlerin bu ayda temizlendiğini, hastalanan gönüllerin Ramazan’da tedavi edildiğini belirte Memiş Hoca, “Ramazan ayı Kur’an ayıdır, teheccüt ayıdır, zikir ayıdır, rahmet ve merhamet ayıdır. Ramazan ayını fırsata çeviren müminler her iki alemde kurtuluşa ermiş olur. Kul hakkı hariç tüm günahlardan kurtulmuş olunur. Ramazan ayı insanların şeytani tüm pisliklerden kurtulduğu ve temizlendiği bir aydır. Bu ayda insanlar hakkıyla ibadet ederse şeytanın bacağını kırmış olur. Her şeye gönül gözüyle bakar. Güzel ahlak sahibi olur. Kendimize çekidüzen vermiş oluruz. Bu ayda öğrendiklerimizi diğer aylarda da tatbik edersek, Ramazan’ın bereketini tüm yıla yaymış oluruz” dedi.

Zekât verirken eliniz titremesin

Sevapların katlandığı bu ay içinde zekât vermenin daha faziletli olduğunu belirten Memiş Hoca, “Zekât İslam dininin emridir, zengin olan herkes zekât vermek zorundadır. Zekât anaya babaya, büyük anne ve büyük babalara, çocuklara, torunlara, malı mülkü olanlara ve Müslüman olmayanlara verilmez. Bunların dışında gerçekten fakir fukara olan, ihtiyaç sahibi Müslümanlara zekât ve fitre verilir. Zekât verecek olan Müslümanlar malının ve gelirinin hesabını iyi yaparak eli titremeden zekâtını vermelidir. Zekât, fitre ve sadaka vermek isteyen Müslümanlar ise fakir fukaranın onurunu düşünmelidir. Şov yaparcasına zekât, fitre, sadaka verilmez. Elinde çok pahalı telefon olanlara da zekât verilmez. Tabiî ki bir holding sahibi ile normal birinin cömertliği aynı olamaz fakat hayır ve hasenatta çok cömert olmak gerekir. Çünkü zekât, fitre ve sadaka Müslümanların manevi sigortasıdır. Bu ibadetleri yapanların bereketi huzuru artar.”

Fitreler bayramdan önce verilmeli

Sadaka-i Fıtır konusunda da hatırlatmada bulunan Memiş Hoca, şunları söyledi: “Oruç sağlıklı herkese farzdır. Müslüman olan herkes oruç tutmak mecburiyetindedir. Ramazan ayının bir özelliği de Fıtır sadakasıdır. Müslüman olan herkes fitresini vermek mecburiyetindedir. Diyanet’in belirlediği rakamların aksine herkes fitresini bütçesine göre vermelidir. Bu konuda da çok cömert olmak gerekir. Fitrelerin, Bayram namazı kılınmadan önce muhakkak ihtiyaç sahibinin eline geçmesi gerekir. Bu konuda biraz aceleci davranmak gerekir.”

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Toplumsal bağlarımızı onaralım

Sosyal medya denen lanet şeytan yüzünden toplumsal ve ailevi bağların koptuğunu belirten Memiş Hoca, şöyle devam etti: “Peygamber Efendimiz ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyor. Ülkemizde komşuluk kalmadı. İnsanlar yan dairede oturan komşularını tanımıyor. Sosyal medya denen lanet şeytan insanları birbirinden uzaklaştırdı. Maalesef bugünün çoğu insanları anne ve babasını dahi unuttu. Değerlerimiz, kültürümüz, aile ilişkilerimiz yok oldu. Anne ve babasını unutan, yok sayan insan hem bu dünyada hem de ahirette çok büyük azap çeker. Tekrar söylüyorum ve her zaman da söylemeye devam edeceğim. Televizyonlar, internet ve özellikle sosyal medya insanlığı bitirdi. İnsanlar anasını babasını unuttu, dinini milli ve manevi değerlerini kaybetti. Artık camiden çıkarken bile çoğu insanın yüzü gülmüyor. Kıskançlık, nefret, dedikodu, iftira hat safhada. Bu ahlak zafiyeti üzerimizde oldukça, tuttuğumuz oruç kabul olmaz, sadece aç kalırız o kadar.”

Kuru gürültüye pabuç bırakılmamalı

Son dönemde malum zihniyetin İslam’a saldırmak için bir araç haline getirdiği cemaat meselesine de değinen Memiş Hoca sözlerini şöyle tamamladı: “Maalesef cemaat görünümlü bazı yapıların beyninin altında başka hesaplar olduğunu düşünüyorum. Bazılarının ise aşırı şekilde siyasallaştığına tanıklık ediyoruz. Bu manzaraların yaşanmaması için Avrupa’da olduğu gibi bizim ülkemizde de ilkokuldan itibaren çocuklarımıza dini eğitimin, Kur’an-ı Kerim’in, Peygamber Efendimizin sünnet ve hadislerinin devlet eliyle iyice öğretilmesi gerekiyor. Böylece dinini öğrenmiş çocuklarımız, insanımız manevi boşluğa düşmez. Manevi boşluğa düşmeyen insanımız da dolaysıyla art niyetli insanların tuzağına düşmez. Malum zihniyetin baskısına ve algı operasyonlarına aldırmadan, hükümetimiz ve bürokrasi İslami eğitimde daha cesur kararlar almalı.”