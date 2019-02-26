Memduh Büyükkılıç, “Yerli milli üretim teşvik edilecek, desteklenecek ve katkı sağlanacak”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize sanayi Bölgesindeki tesislerini gezerek hem sanayiciler hem de çalışanlar ile sohbet etti ve ekonomik yatırımlar konusunda projelerini anlattı.

Organize Sanayi bölgesine seri ve güvenli ulaşım için Abdülhamid Han bulvarını hizmete açtıklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç "Kayseri Organize Sanayi bölgesi gerek kapsadığı alan ve bulunan fabrikalar ile İç Anadolu’nun adeta ihracat ve istihdam merkezedir. Çünkü Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, özellikle Kayserimizin markası olan sanayi üretim merkezlerinin alanıdır" dedi.

Sanayiciler ile işçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Başkan Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşımın çok alternatifli olduğu, bundan olayı ulaşım sorunu bulunmadığını söyledi.

Organize Sanayi Bölgelerin ekonominin lokomotifi olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Sanayi Bölgelerinin, Kayseri için büyük bir kazanım olduğunu çünkü Kayserili girişimcilerin artık üreterek 5 kıtaya ihracat yaptıklarını kaydetti.