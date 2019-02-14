0553 313 94 23

Memduh Büyükkılıç "OSB’de sanayide çarklar daha çok dönecek, hem ülkemiz hem şehrimiz kazanacak"

Seçim çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:44
Memduh Büyükkılıç "OSB’de sanayide çarklar daha çok dönecek, hem ülkemiz hem şehrimiz kazanacak"

Seçim çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç beraberinde Kocasinan Belediye Başkanı ve Adayı Ahmet Çolakbayrakdar ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Kayseri OSB’de faaliyetlerini sürdüren İpek Mobilya’yı ziyaret etti.


Başkanlar Memduh Büyükkılıç, Ahmet Çolakbayrakdar ve Mustafa Palancıoğlu öğle yemeğini İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan ile birlikte fabrika çalışanları ile birlikte yedi.


Başkan Büyükkılıç toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi;


“ Kayseri OSB Türkiye’nin üretim üssüdür. Melikgazi Belediyesi olarak açmış olduğumuz Fatih Sultan Mehmet ve Abdülhamid Han Bulvarları ile OSB’ye ulaşımın daha hızlı ve seri olmasını sağladık.75 bin çalışanı ile Kayseri OSB önemli bir istihdam sahası olmuştur. Kayseri sanayisi, ekonomisi ve en önemlisi alın terini önemseyen ahi ahlakı ile bezenmiş iş adamları ile Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisidir. Mobilya üretiminin başkenti olarak kabul edilen Kayseri inanıyorum ki ilerleyen zamanda geliştireceğimiz projeler başta e- ticaret ve AR-GE faaliyetlerine ağırlık verilmesi olmak üzere teknolojik gelişmelerin firmalarımıza uyarlanması ile önemli bir atılım gerçekleştirecektir. İpek yolunun üzerinde olan Kayseri’de iş adamlarımızla el ele verecek daha çok üretecek daha çok istihdam sağlayacağız. Kazan kazan politikası ile bu sayede hem ülkemiz hem şehrimiz hem de milletimiz kazanacak. İpek mobilya 750 çalışanı ile önemli bir istihdam oluşturmuştur. Yurt içindeki bayi ağı ve birçok ülkeye yapılan ihracat ile yüz akımız olmaya devam edecektir. Tek taş duvar olmaz, tek çiçekle bahar gelmez. Bizim birlikteliğimiz bereketimiz. Kayseri bu zamana kadar bizlere inandı, güvendi ve bunu hem güler yüzleri hem de verdikleri yüksek oylarla taçlandırdı. Yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın bizlerden beklentisi Rekor oy ile seçilmek. Biz tüm aday arkadaşlarımla birlikte kadirşihas Kayseri halkının hem gönüllerine hem de oylarına talibiz.Bu zamana kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın en önemli teminatıdır. Önce Millet Önce Memleket diyecek tevazu-samimiyet-gayret ile çıktığımız kutlu yolda milletimizden aldığımız güçle Durmak Yok Koşmaya Devam diyecek yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşacağız. Çünkü bizim Sevdamız KAYSERİ .”dedi


Başkan Büyükkılıç misafirperverliğinden dolayı İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan’a teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bingöl’de "Deprem Master Planı” hazırlanacak
    1. Bingöl’de "Deprem Master Planı”..
    2. Mardin’deki silahlı kavgada bir..
    3. Ordu’nun ihtiyaç duyduğu proje hayata..
    4. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu..
    5. Başkan Çerçioğlu, Nazilli’de seçim..
    6. Dev şirket üretimi durduruyor!
    7. Eksi 20 derecede kan bağışı kampanyası
    8. İstanbul polisi 1 yılda 48 milyon..
    9. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona..
    10. Pence AB ülkelerine seslendi: “İran..
    11. FETÖ firarisi Karabük'te enselendi
    12. Bursa'da sosyal medyadan terör..
    13. "ABD, terör yapılarını kullanarak..
    14. Nijer’de fazla yolcu alan tekne battı:..
    15. Yağmur suyu giderine sıkışan kedi..
    16. Bursaspor’lu futbolcular ile..
    17. Ekinci çifti, şehit ve gazi ailelerini..
    18. Cihat Arslan'dan Akhisarspor'a veda
    19. Konya'da uyuşturucu operasyonu
    20. Esnafı bıktıran hırsız yine ortaya çıktı
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı