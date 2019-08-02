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Memduh Büyükkılıç: “Kayseri, birlik ve beraberliğin sembolüdür”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:06
Memduh Büyükkılıç: “Kayseri, birlik ve beraberliğin sembolüdür”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi’nin Anbar Mahallesi’nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinin birinci etabının anahtar teslim töreni ile Hayırsever Şükrü Günaydın tarafından yapılan Günaydın Sultan Camii’nin açılış törenine katılarak kentsel dönüşüm çalışmalarını değerlendirdi. Başkan Büyükkılıç, kentsel dönüşümün hız kesmeden devam ettiğini söyledi.


Melikgazi Belediyesi’nce Anbar Mahallesi’nde yapılan törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Önceki Dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.


Törende yaptığı konuşmada Günaydın Sultan Camii’ni yaptıran Hayırsever Şükrü Günaydın’a teşekkür eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Anbar Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yapılan sosyal konutların hak sahiplerine de hayırlı olması temennisinde bulundu.


Şehrin gelişmesi, güzelleşmesi ve imarlaşması konusunda, ötekileştirmeden ve ayrıştırmadan şehrin her bölgesinde gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Küçük Ali, Kazım Karabekir ve Anbar Mahalleleri’nde Melikgazi’nin fedakar ekibi ile bu çalışmalarımızı sürdürmüştük. Kocasinan, Talas, Hacılar ve diğer ilçelerimizde de kentsel dönüşüm çalışmalarımız sürüyor. Büyükşehir Belediyemizin Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi de büyük bir hızla devam ediyor. Kaynaklarımız da imkanlarımız da deneyimimiz de ekibimiz de bunları yapacak kapasitede. Değerli Bakanlarımız, milletvekillerimiz ve teşkilatlarımızla birlikte bu çalışmaları yapmamızın bir bereketinin olduğunu görüyoruz. Kayseri birlik ve beraberliğin sembolü. Her yere ışık saçıyor. Bu manada Kayserili hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:06
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