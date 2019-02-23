0553 313 94 23

Memduh Başkan Bozok Derneği şiir akşamlarına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:26
Memduh Başkan Bozok Derneği şiir akşamlarına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Özvatan Belediye Başkanı ve Adayı Halit Demir ile birlikte Bozok Derneği tarafından Yoğunburç Kültür Merkezi’nde düzenlenen Şiir Akşamları ve Arabaşı programına katıldı.



Başkan Memduh Büyükkılıç programda yaptığı konuşmada, "Şehrimizin fiziki iyileştirme projelerimiz zaten olmazsa olmazımız ve en başlıca görevimizdir. Bu dönemde amacımız kültürel, sosyal, turizm, sağlık, eğitim ve diğer alanlarda ürettiğimiz birçok projemizle medeniyetler şehri Kayseri’yi ön plana çıkartacağız. Bu tür etkinlikleri STK’larla yerel ve milli kurum ve kuruluşlarımıza daha çok fırsat verme anlayışı içerisinde hayata geçireceğiz. Gençlerimize, çocuklarımıza ve özellikle hanım kardeşlerimize sosyal alanda zenginlik kazandırma yönünde gayret göstereceğiz. Rabbim mahcup etmesin. Biz Kayseri’mizi sadece Kayseri olarak algılamıyoruz. Kayseri çevremizdeki tüm il ve ilçelerimizle hinterlant anlayışı içerisinde gerek turizm ile ilgili gerek kültürel çalışmalarla, sosyal zenginliklerle birlikte ele alıp değerlendirmek suretiyle değişik etkinliklerinden çok daha fazla istifade etmeyi planlıyoruz. Bunların başında da vizyon projelerimiz arasında yer alan KAPADOKA EKSPRESİ projesi gelmektedir. Bu proje inanıyorum ki, şehrimize kültürel değerlerimizin ön plana çıkartılması yönünde büyük katkılar sağlayacaktır. Bu gecede bizleri bir araya getiren başta Dernek Başkanı Kuddusi Erkılıç hocamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Büyükkılıç’ın Şiir Akşamları programında Necip Fazıl Kısakürek’in “Zindandan Mehmed’e Mektup” şiirinden okuduğu mısralar katılımcılar tarafından büyük alkış aldı. Önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’da yaptığı konuşmada, "Memduh başkan icraatları ve sosyal yapısı ile Kayseri’ye kendisini kabul ettirmiş ve sevilmiş bir başkanımız. Cumhur İttifakımız gönül birliğini yüreklerimizde hissettiğiniz birlikteliğin en güzel ifadesi. Memduh başkanımız hazırladığı 150 proje Kayseri’mize heyecan veren daha rahat yaşanabilir bir şehir olması için bu zamana kadar yapılanların üzerine konulabilecek çok güzel ve önemli projelerdir. Bu gece hemşerilerimle birlikte olmak, hasbihal edip gönüllerini kazanmak ayrı bir mutluluk verdi" diye konuştu.



Gecede halk ozanları ve şairler seslendirdikleri eserlerle tüm katılımcılara güzel bir gece yaşattılar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:26
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak'ta dev dalgalar mendireği aştı
    1. Zonguldak'ta dev dalgalar mendireği aştı
    2. Balıkesir'de maden ocağındaki toprak..
    3. Maçın ardından
    4. SANKO Üniversitesi’nden sertifika..
    5. Bakan Dönmez’den gizli ittifak vurgusu
    6. Göztepe’de Özdeş dönemi bitti
    7. Beykoz’un yüksek kesimlerinde kar..
    8. Aydınlatma direği otomobilin üzerine..
    9. Bakan Pekcan: "İhracatın ithalatı..
    10. FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı
    11. Maçın ardından
    12. İran Atları Festivali
    13. AK Parti Zonguldak Belediye Meclis..
    14. Ayakları felçli kuzu 'Prenses'e, özel..
    15. Burnley Tottenham maçı son dakika..
    16. Kadın arkadaşını vurup, intihar etti
    17. Bilkent CYBERPARK'ta mobil uygulamalar..
    18. Dani Alves'in evi soyuldu
    19. Alman Kardinal Marx: “Kilise, cinsel..
    20. Voleybol: Efeler Ligi
    21. Ahmet Taşyürek: "Gençlerbirliği’ni..
    22. Krabük'te vahşet! Kediyi tüfekle..
    23. Erkan Sözeri’den hakemlere eleştiri
    24. Bakan Ersoy "Doğu Ekspresi" ile..
    25. Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi’yle Kars’a..
    26. İstanbul soğuk ve kar ne kadar sürecek..
    27. Hesarek Kayak Festivali renkli..
    28. Antalya Büyükşehir Belediyesi..
    29. "Türkiye, dünyanın en cömert ülkesi"
    30. "Gerede suyu birkaç güne başkentte"
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu