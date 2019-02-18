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Memduh Başkan, Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği’nde

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:26
Memduh Başkan, Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği’nde

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, seçim çalışmaları kapsamında Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneğini ziyaret ederek Dernek Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk ve mahalle sakinleri ile sohbet etti.


Başkan Büyükkılıç’ın Doğu Türkistanlılar Derneği ziyaretine Ak Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Hülya Atçı Nergis, Kocasinan Belediye Başkanı ve Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları da eşlik etti.


Ziyarette Bağımsız Doğu Türkistanlılar Dernek Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Doğu Türkistan’da yaşanan zulüm ve baskılarla ilgili davetlilere bilgiler vererek, insanlık dışı uygulamanın bir an önce son bulması gerektiğini söyledi.


Dünyanın gözü önünde adeta kanayan bir yara olan Doğu Türkistan işgalinin bir gün son bulacağına inandığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “şehrimizde sosyal ve kültürel çalışmalar yapan her türlü oluşumu olumlu karşılıyor ve destek veriyoruz. Çünkü Kayseri’yi bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Toplumun değerlerini önemsiyor ve destek çıkıyor hatta sahipleniyoruz. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz ile birlikte yapılacak her türlü çalışmaya hazırız. Makul taleplerini hep birlikte dinledik ve inşallah yeni dönemde çözüme kavuşturacak gayretin içerisinde olacağız" dedi.


Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet kurulan mütevazı sofrada geleneksel Uygur Pilavı ve Mantısından tadarak emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:26
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