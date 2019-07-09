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Meltem Güner Optimum’da okurlarıyla buluştu

Sembol Okuyucusu ve Yazar Meltem Güner, geçtiğimiz yıl imza gününde müjdelediği roman türündeki ilk kitabı ’Derin’in imza günü için Adana’ya geldi.

09 Temmuz 2019 Salı 10:58
Meltem Güner Optimum’da okurlarıyla buluştu

Sembol Okuyucusu ve Yazar Meltem Güner, geçtiğimiz yıl imza gününde müjdelediği roman türündeki ilk kitabı ’Derin’in imza günü için Adana’ya geldi. Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde bulunan bir mağazada edebiyat severlerle buluşan Yazar Güner, ‘’Derin’’ isimli kitabının imza gününü gerçekleştirdi.


Biri interaltif 4 kitabı yayınlanan Meltem Güner, mükemmelik dayatmasında boğulmuş başarılı bir kadının, başaramama öyküsü üzerinden sistemi sorgulamasını konu alan romanı ‘’Derin’’i okurları için imzaladı.


İmza gününde hem kitaplarını imzalayıp hem de sevenleriyle sohbet eden Güner, ‘’Derin’’ kitabında bir kadının değişiminin, dönüşümünün, farkındalığının çevresinde dönen hikayesini anlattığını belirterek, şunları söyledi:


“Bazen inançlar, kitaplar, türlü türlü yöntemler çare olmaz da hiç umulmadık bir yerden duyulan bir söz her şeyi çözebilir. Bu hikayede, hayatı boyunca dış sesleri dinleyerek yaşayan Derin, nihayet iç seslere kulak vermeyi başarır.Onu huzursuzlandıran tüm soruların yanıtlarını ararken, kendi yolunu bulmasına en büyük engeli keşfeden Derin’in hikayesiyle okuyanları büyüleyecek. Rüzgarla oradan oraya savrulan, hayattaki amacını, benliğini keşfetmek niyetinde olan herkese iyi gelecek bir öze dönüş öyküsü Derin.’’


Güner, astroloji, edebiyat, antropoloji, arkeoloji, yoga ve doğanın sembolleriyle ilgilendiğinive bu alanlarda çalışmalar yapmayı, okumayı, araştırmayı ve öğrendiklerini paylaşmayı sevdiğini anlattı.


İki yeni kitap üzerinde çalışmalar yaptığını belirten Yazar Güner, yakın zamanda rüyalarla ilgili bir kitabının yayınlanacağını duyurdu.


Okurlarının gösterdiği ilgiden memnun olduğunu söyleyen Güner, sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:58
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