Zelenskıy, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü: Destekten geri adım atmayacağız! İşte gündemdeki konular

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül ayı başında düzenlenen ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı Ambrosetti Forumu'nun marjında bir araya geldi.

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Reuters haber ajansının aktardığına göre, Zelenskiy ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan İtalya Başbakanı ve faşist İtalya'nın Kardeşleri partisi lideri Giorgia Meloni, Ukrayna'ya 'sarsılmaz destek' taahhüdünde bulundu. Forumda konuşan İtalya Başbakanı, ülkesinin Ukrayna'ya destek vermekten asla geri adım atmayacağını belirterek bu kararın hem ahlaki olarak doğru olduğunu hem de bir ülkenin ulusal birliğini korumak için tasarlanmış kuralları korunma amaçlı olması dolayısıyla ulusal çıkarlara uygun olduğunu savundu. Meloni, "Bu, değiştirmeyeceğimiz bir seçim" diye konuştu. 2 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşına işaret eden Meloni, Çin ve Hindistan'ın da krizin çözülmesinde 'bir rol oynaması' gerektiğini belirtti. Meloni, "Olamayacak tek şey, çatışmanın Ukrayna'yı terk ederek çözülebileceğini düşünmek" ifadelerini kullandı.

İTALYA 'UKRAYNA TOPARLANMA KONFERANSI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK!

Görüşmenin ardından İtalya Başbakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "İki lider, sahadaki duruma dair son gelişmeleri, kış şartları ve Rusya’nın sivil halka ve kritik altyapıya yönelik devam eden saldırıları karşısında Ukrayna'nın en acil ihtiyaçlarını ele aldı. Başbakan, İtalya'nın G7 Dönem Başkanlığı gündeminde, Ukrayna'ya verilen desteğin önemini ve Ukrayna'nın meşru müdafaasına, adil ve kalıcı bir barışa yönelik bağlılığın devam ettiğini yineledi. Son olarak, 2025'te İtalya'da düzenlenecek olan bir sonraki Ukrayna Toparlanma Konferansı bağlamında yeniden inşa konusuna özel önem verildi" denildi.

Zelenskiy de X (eski adıyla Twitter) hesabından görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Ele aldığımız temel konulardan biri, özellikle enerji sistemimizin restorasyonuna odaklanarak, Ukrayna'nın toparlanması ve yeniden inşasıydı. İtalya'nın 2025'te bir sonraki Ukrayna Toparlanma Konferansı'na ev sahipliği yapma kararını çok takdir ediyoruz. Biz ayrıca, İtalya'nın her noktasında aktif bir rol oynadığı 'Barış Formülü'nün uygulanması hakkında da konuştuk. Giorgia ve İtalyan halkına adil bir barışı yeniden sağlama konusundaki destekleri ve ortak çabaları için teşekkür ediyorum."

'ZELENSKİY UZUN MENZİLLİ SİLAHLAR İÇİN YEŞİL IŞIK ARAYIŞINDA'

Öte yandan, AA'nın aktardığına göre, İtalya'nın Corriere della Sera gazetesinde bugün çıkan haberde, Zelenskiy'nin Cernobbio'ya hem İtalya’dan temin ettikleri uzun menzilli silahların Rus topraklarında kullanılmasına yeşil ışık yakılmasını sağlamak hem de İtalyan şirketleri Ukrayna’nın yeniden inşasında rol almaya ikna etmek için geldiği belirtildi.

Cernobbio'daki foruma katılan ABD'li senatör Lindsey Graham da La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna için savaşan gönüllü yabancı askerler olduğunu, bunun havada da olabileceğini belirterek, Ukrayna'ya sağladıkları F16 savaş uçakları için emekli eski pilotların düşünülebileceğini fikrini gündeme getirdi.