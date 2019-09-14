MELMEKTesislerinde başarılı sporcular yetişiyor

Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesisleri alt yapısında yetişen MELMEK öğrencisi Elif Atik 5-8 Eylül 2019 tarihlerinde Sivas’ta yapılan “Taekwondo Minikler Türkiye Şampiyonası”nda Türkiye ikincisi oldu.

Başarılı küçük sporcuyu tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Tınaztepe Sosyal Tesislerimizin alt yapısında 3 yıldır disiplinli ve özverili bir şekilde çalışan Elif Atik güçlü rakiplerini geride bırakarak Türkiye ikincisi oldu.Gelecekte daha büyük başarılara imza artacağına eminim. Elif kızımızı başarısından dolayı tebrik ediyorum. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan arınması için yapılan her türlü sportif aktiviteye bugüne kadar nasıl destek verdiysek, bugünden sonrada bu desteğimizi artırarak destek vermeye devam edeceğiz. Bu çocuklarımızın hem ahlaki, hem de bedensel olarak gelişimlerini sağlayıp, karakterli birer kişi olarak memlekete faydalı olmaları bizleri onurlandırıyor. Melikgazi spor kulüplerimiz ilçemizde örnek spor çalışmaları yaparak yıllardır başarılı sporcular yetiştiriyor. İlçemizi ve ülkemizi temsil eden ve gurur kaynağımız sporcularımızı tebrik ediyor önlerindeki tüm maçlar için de başarılar diliyorum” dedi.

Spora ve sporcuya ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, gençleri spora teşvik eden ve onlara her türlü emeği veren yöneticilerine teşekkür etti.