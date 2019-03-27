Melikgazili kadınlardan başkanlara tam destek

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu’na, Melikgazili kadınlardan tam destek geldi.

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına devam eden AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adayları, Köşk ve Gültepe mahallelerindeki kadınlarla bir aya geldi. Burada seçimlerin önemine dikkat çeken AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, “Hem Mustafa Palancıoğlu, hem de Memduh Büyükkılıç başkanlarımızda şehri eminliği ve liyakati görüyoruz. Yaptıkları işleri ve tecrübelerini görüyoruz. Başkanlarımız Allah izin verirse 2024 yılına kadar başkan olarak Kayseri’nin yerel yönetimini idare edecekler. Burada yanlış oldu, bir daha seçelim diye bir şey yok. O yüzden vereceğimiz kararın başkanlarımızın ve Kayserimizin önünü açacak şekilde olmasını eş, dost, akraba ve tanıdıklarımıza anlatmalıyız” dedi. Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri’yi markalar şehri yapacaklarını belirterek, “Talas, Kocasinan, Melikgazi ve bütün ilçelerimizle hep beraber büyüyüp gelişeceğiz. Hep birlikte şehrimizi inşallah en güzel yere taşıyacağız. Kayserimize hizmet edenlerden Allah razı olsun. Kayserimiz bir marka şehir oldu. Bu yetmez. İnşallah markalar şehri yapacağız. Yol, park, kaldırım, çevreci yaklaşım ve altyapı hizmetleri asli görevlerimiz. Bunların yanında gönül belediyeciliği ile birlikte sosyal, kültürel, eğitim, spor, turizm alanlarında şehrimizi markalar şehri yapacağız” ifadelerini kullandı. Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu da, şehircilikle ilgili birikimi olduğunu anlatarak şunları söyledi:

"İmardan, şehircilikten anlayan bir belediye başkanı olarak Talas’ta beş yıl hizmet ettik. Şimdi inşallah Melikgazi’ye nasip olursa hizmet vereceğiz. Ben iddialıyım. Melikgazi için değil, Türkiye’ye inşallah örnek olacak, imar politikasını, şehircilik politikasını düzenleyecek bir belediye başkanlığı yapacağız. Yıllardır bu konularda çalışmalar yapan biri olarak birikimlerimizi gelecek kuşaklara hizmet şeklinde aktarmak boynumuzun borcu.”

Konuşmaların sık sık alkışlarla kesildiği toplantının sonunda kadınlar başkanlarla hatıra fotoğrafı çekindi.