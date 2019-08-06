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Melikgazi’de Kurban Satış Yerleri Hazır

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

06 Ağustos 2019 Salı 11:08
Melikgazi’de Kurban Satış Yerleri Hazır

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi tüm tedbirleri aldıklarını ve Kurban satış ile kesim yerlerinin belirlendiğini söyledi.


Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde yer alan Serkent Mevkisi ile sadece küçükbaş içinde Battalgazi Beştepeler semti olarakiki ayrı alanda kurban satış yeri belirlendiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Valilik Makamında yapılan toplantı sonucunda bu iki alanın kurbanlık satış yeri kararı alındığını kaydetti.


Kurban kesiminin bir ibadet olduğunu hatırlatarak bu ibadetin nasıl ve ne şekilde yerine getirileceğinin zaten dinimizce tek tek belirtildiğini, belediye olarak da bu yönde tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Melikgazi Belediyesi olarak Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi Serkent Bölgesinde düzenleme yapılan alanda Büyükbaş ve Küçükbaş satışı yapılacaktır. Battalgazi Beştepeler mevkiinde ise sadece Küçükbaş satışı yapılacaktır. Satış yapacak esnaf ile müşteriler için wc, çay ocağı, zabıta ve veteriner kontrol merkezi oluşturuldu. Bu alana rahat, seri ve güvenli ulaşım için düzenleme yapıldı. Otopark inşa alanı oluşturuldu. Gece aydınlatma lambaları döşendi. Kısacası hem esnaf hem de müşteriler için sağlık, düzenli ve rahat bir kurbanlık satış alanı oluşturuldu” dedi.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, kurban bayramı öncesi, bayram günleri ve sonrasında yapılacak tüm çalışmaların planlandığını ve halk ile çevre sağlığı açısından tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:08
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