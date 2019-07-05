0553 313 94 23

Melikgazi’de İmar Mevzuatındaki Değişikler Değerlendirildi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:45
Melikgazi’de İmar Mevzuatındaki Değişikler Değerlendirildi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri şehrinin çok yönlü bir gelişim gerçekleştirdiğini bu amaç ile kent yöneticileri olarak ilgili kurum, kuruluş ve mesleki odalar ile birlikte, dayanışma ve iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi.


Melikgazi Belediyeleri olarak şehirde faaliyet gösteren Yapı Denetim Firmaları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Uzmanları ile bir araya gelerek teknik bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, İmar Mevzuatında gerçekleştirilen değişikliklerin değerlendirilerek farkı yorum ve uygulamalara mahal vermeden ortak çalışma grubu içinde birlikteliğin sağlandığını kaydetti.


Melikgazi Belediyesi çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen toplantının çok yararları sonuçlar elde edildiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, bu tür şehrin gelişmesine, büyümesine ve sürekliliğine yönelik özel ihtisas toplantıların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Öner Başbağlar katliamını unutmadı
    1. Başkan Öner Başbağlar katliamını..
    2. İsmail Balaban Kırkpınar’da üçüncü kez..
    3. Eyüpsultan’da yaz okulları şenlikle..
    4. İncirliova Belediyesi Yaz Spor..
    5. İlk hacı kafilesi kutsal topraklara..
    6. MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi..
    7. (Özel)Çatıda kurduğu sera ile 10..
    8. Gaziantep’in meşhur lezzetleri..
    9. Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan..
    10. TMO Genel Müdürü Güldal’dan, Başkan..
    11. Ormanlık alana ekilmiş 512 kök hint..
    12. Sanat ile ahşap sergide buluştu
    13. Turkcell Bilişim 500’den ödülle döndü
    14. Bakan Dönmez: "İleri teknoloji..
    15. Tramvay artık OMÜ kampüsünde
    16. "Srebrenitsa soykırımı ile ilgili..
    17. "Burun estetiği operasyonu yazın..
    18. Zırhlı Birliklerde yemin töreni
    19. Almanya’da 5G teknolojisi kullanıma..
    20. Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    21. Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni zırhlı..
    22. Güneşin zararlı etkileri hakkında..
    23. Putin, Türkiye'nin partner ülke olduğu..
    24. Bakan Kasapoğlu milli sporcuları..
    25. PTT’den bir ilk, "Deniz Postası"..
    26. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    27. Nijerya'da silahlı kişiler sivilleri..
    28. Seyitgazi Okuyor
    29. Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo..
    30. Avrupa ülkesi karıştı! Kışla..
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"