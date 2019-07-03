0553 313 94 23

Melikgazi’de Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Oluşturuldu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:58
Melikgazi’de Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Oluşturuldu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 1989 yılında kurulan Melikgazi Belediyesinin bugün barındırdığı nüfus ile 53 il merkezinden daha büyük olduğunu yaptığı yatırım ve hizmetler ile örnek ve referans belediye olarak gösterildiğini söyledi.


Belediye çalışmaları ile 2023 hedeflediklerini gerçekleştirmek için planlı ve akılcı aynı zamanda teknolojiyi kullanarak şehircilik hizmeti sergilediklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, etkin, verimli ve profesyonel bir kadro ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini kaydetti.


Kamu hizmetlerinin süreklilik ve zamanında yapılmasının büyük önemi bulunduğunu ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Melikgazi İlçesi her geçen gün sürekli olarak planlı bir şekilde büyümekte ve gelişmektedir. Kayseri ilinin yarısına hizmet verilmektedir. Bu başarı etkin, verimli ve konusunda uzman kadrosu ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca çalışmalarda kadro da ihtisaslaşmaya önem verilmektedir. Bu amaç ile konusunda uzmanların çalışacağı yeni birimler tahsis edilmektedir.Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tahsis edilerek belediye ve kamu mallarını daha etkin verimli kullanımı, hizmetlerde kaliteye artırıcı, mal ve hizmetlerin tasarruflu ve rasyonel kullanımı ve daha ekonomik hizmet sunulması amaçlanmıştır” dedi


Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, barındırdığı nüfusu, iş hacmi, istihdamı, ekonomisi, üretim alanları ve bölgesel yapılanması ile Melikgazi İlçesinin Türkiye’nin ilk 15 ilçe içerisinde yer aldığını sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:58
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mezitli’de sahte içki denetimi
    1. Mezitli’de sahte içki denetimi
    2. Hafter güçlerinin kalleş saldırısında..
    3. Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik..
    4. ER-VAK’tan Karayazı’ya çıkarma
    5. Edremit Kent Konseyi’nden, Kaymakam..
    6. Bu yöntem şeytanın aklına gelmez
    7. İstanbul'da hava destekli operasyon!
    8. AP’nin yeni başkanı Sassoli oldu
    9. Çan Belediye Başkanı Öz’den..
    10. Adıyaman Belediyesi engelleri ortadan..
    11. Adliyeye uyuşturucu sokmak isteyen..
    12. İsrail'de erken seçimlerin iptaline..
    13. Lavrov’dan çarpıcı açıklamalar!..
    14. G-20'Yİ hazmedemiyorlar! FETÖ’nün bir..
    15. Turizmciler ulaşımı konuştu
    16. Büyükşehir, sokak hayvanlarını..
    17. TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması..
    18. Mudanya’nın kırkyamaları görücüye çıktı
    19. Dortmund'dan Beşiktaş'a Kagawa müjdesi!
    20. Narkotik polisleri vatandaşlara..
    21. Yunusemre yaz aylarında sokak..
    22. VEDAŞ’tan doğal hayata katkı çalışması
    23. İBB’de 3 yeni atama!
    24. Bitlis’teki parklarda temizlik..
    25. Atık pil kampanyasında Dursunbey farkı
    26. Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu
    27. Beyninin bir kısmı dışarıda olan..
    28. Denizde boğulan polis memuru toprağa..
    29. Gaziantep’e özel uçtan uca dijital iş..
    30. Barcelona, Cory Higgins’i transfer etti
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz