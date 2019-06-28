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Melikgazi personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi

Kayseri Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr.

28 Haziran 2019 Cuma 12:11
Melikgazi personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi

Kayseri Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince Melikgazi Belediyesinde memur, sözleşmeli memur, daimi işçi ve şirket işçisi statüsünde çalışanlara yönelik olarak hizmet içi eğitim seminerleri verildiğini söyledi.


Personelin yaptıkları iş ve çalıştıkları ortamlarda sağlık ve güvenlik açısından iş kazaları ve mesleki hastalıklarını önlemek amacıyla yapılması gereken tedbirleri aldıklarını belirten Başkan Palancıoğlu“Önce işçi sağlığı ve güvenliği bizim ilkemizdir. İş sağlığı ve güvenlik kurallarına uymak ve bu şartları yerine getirmek hepimizin asli görevidir. Tüm çalışanlarımıza gruplar halinde hizmet binalarımızda eğitim verildi. Melikgazi Belediye personelimiz zaman zaman bu tür hizmet içi iş güvenliği semineri ile hem bilgilendirilmekte ve bilinçlendirilmektedir. Zaten bu öğretilenler günlük yaşamımızın bir parçasıdır.”dedi.


Melikgazi Belediyesi çalışanlarına gruplar halinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda slayt eşliğinde seminer sonrası katılımcılara sertifika verileceğini ifade eden Başkan Palancıoğlu, personele yönelik her türlü konuda hizmet içi eğitimine büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:11
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