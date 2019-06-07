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Melikgazi Hizmetleri İle Her An Her Yerde

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

07 Haziran 2019 Cuma 15:04
Melikgazi Hizmetleri İle Her An Her Yerde

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu,Alparslan Mahallesi H.Mehmet Çorakcı Camisinde Cuma namazı sonrası mahallehalkı ve esnaflar ile sohbet etti.


Melikgazi Belediyesi örnek ve referans belediye olmasının en önemli nedeninin semtler arasında ayrım yapmadan hizmet ve yatırım gerçekleştirilmesinden kaynaklandığı belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “ AlparslanMahallemiz günden güne gelişen ve tüm alt yapısı ile imarlaşan bir semttir. Her hafta gerçekleştirdiğimiz Cuma programlarımız sayesinde semtlerimizdeki eksiklikleri görüyor, çalışmalarımızı yerinde inceliyor, halkımızla ve esnaflarımızla istişarelerde bulunuyoruz.H.Mehmet ÇorakcıCamii’nde mahallemizin güzel insanları ile hep birlikte Cuma namazımızı eda ettik. Bayramlarını kutladık. Alparslan mahallemizde yapılacak olançalışmalar hakkında esnaf ve Vatandaşlarımızla istişare ettik. Mahallemizde kaldırımçalışması çevre düzenlemesi veyeni yapılacak yolar ve imarlaşmamahallemizi daha dacazibe merkezi yapacaktır. Bu yapılacak olan hizmetlerimizmahalle halkına hayırlı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:04
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