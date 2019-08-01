Melikgazi Belediyesi’nden Kurban Kesim Kursu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları olarak açılan küçük ve büyükbaş hayvan (kurban) kesimi kursunda öğrencilerin ustalaştığını söyledi.

Ağustos ayında Kurban bayramının idrak edileceğini ve Kurbanlıkların usta kasaplar tarafından kesim yapılabilmesi için kurs açtıklarını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Kayseri ilinde özellikle pastırma ve sucuk hem yöresel hem de ekonomik değeri olan ürünlerdir. Bu mesleğin temelini ise canlı hayvan kesimi oluşturmaktadır. Ayrıca her yıl kurban bayramlarında kasap sendromu yaşamamak için küçük ve büyükbaş hayvan (kurban) kesimi kursu açıyoruz. Bu yılda açılan kurslara toplam 119 kasap adayı iştirak etti. Bu adaylara önce teorik sonra ise uygulamalı kasaplık dersi verildi. Kasap adayı olarak kursa başlayanlar usta olarak kurban bayramında kurban kesebileceklerdir. Toplam 40 saat verilen küçük ve büyükbaş hayvan (kurban) kesimi kursları ile istihdama da katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

Kursiyerlere Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Prof Dr. Zafer Gönülalan kurbanlık nasıl kesilir,kurban olabilecek hayvanlarda aranan şartlarla ilgili bilgiler verildiğini ifade eden BaşkanPalancıoğlu, Kurban Bayramı öncesi de toplumun ihtiyaç duyduğu kurban kesimi konusunda yine Melikgazi Belediyesinin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini sözlerine ekledi.