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Melikgazi Belediyesi’nden festival havasında yaz okulu kapanış programı

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi 2019 yaz okulları kapanış programı, festival havasında gerçekleşti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:42
Melikgazi Belediyesi’nden festival havasında yaz okulu kapanış programı

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi 2019 yaz okulları kapanış programı, festival havasında gerçekleşti. Çocukların hünerlerini sergilediği festivalde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Bu eğitimleri daha da artıracağız” dedi.


Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, öğrenciler ve velileri katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Özellikle buradaki aileleri gördüğüm zaman ki mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çocuğuna sahip çıkan, gençliğine sahip çıkan, ülkesine sahip çıkar. Bu anlamda evlatlarınıza sahip çıktığınız için bütün velilerimizi tebrik ediyorum. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen belediye başkanımızın şahsında tüm ekibine teşekkür ederim” dedi.


Yaz kurslarındaki eğitimleri artıracaklarını kaydeden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, “Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri’nin en büyük yaz okulu çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Burada çok farklı branşlarda 105 öğretmenimizle birlikte yaklaşık 9 bin öğrenciye yaz okulunda eğitimler verdik. Bu eğitimleri daha da artıracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz belediyemizde kültür, sanat ve bu tür faaliyetlerle ilgili güzel bir komisyon kurduk. Bu komisyonda da bu çalışmaları takip edeceğiz” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından yaz okullarda eğitim alan öğrenciler, folklor, halk oyunları gösterilerini sergiledi. Bir öğrencinin Kur’an-ı Kerim tilaveti okumasının ardından Tayland’ın Bongkok kentinde düzenlenen Büyükler Maythai Dünya Şampiyonasında ikinci ve üçüncü olan sporculara da çeşitli hediyeler verildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:42
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