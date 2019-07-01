0553 313 94 23

Melikgazi Belediyesi’nde Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:48
Melikgazi Belediyesi’nde Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden 2019 yılı Temmuz ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 4’ü ek olmak üzere toplam 34 gündem maddesi görüşüldü.


Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu başkanlığında toplanan Temmuz ayı olağan meclis toplantısında yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 18 madde oylanırken, 16 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliğine hız katacak olan gündem maddeleri yine oybirliği ile onaylandı. Bu meclis toplantısında ağırlıklı olarak imar tadilatı oldu. Çünkü imarlı gelişimin ilk şartı imar planların uygulanmasıdır ”dedi.


İmar ağırlıklı gündem maddelerinin tek tek görüşülerek onaylandığını belirten Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi bölgesindeki mülkiyeti belediyemize ait olan mülklerin İlçe Milli Eğitim ile Büyükşehir Belediyesine tahsisi ve Yangın Koruma Yönetmeliğine göre yapılacak çalışmalara yönelik kararının alındığını kaydetti.


Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak Meclis Üyelerine teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jakup Jimmy Durmaz kimdir? Galatasaray transferleri
    1. Jakup Jimmy Durmaz kimdir? Galatasaray..
    2. FETÖ şüphelisi Eskişehir’de yakalandı
    3. Dalgalara kapılan genci arama..
    4. Filistin Ulusal Konseyinden İsrail'e..
    5. "Balyoz" hakimi Diken’e 13 yıl 4 ay..
    6. Karabük Belediyesi’nin pazar yeri..
    7. Esed Rejimi İdlib'i yine vurdu! Çok..
    8. Benzinin litre fiyatına 27 kuruş zam..
    9. Diyarbakır’da tonlarca saman kül oldu
    10. 7 aylık bebek tedavi için hastaneye..
    11. Uluslararası öğrenciler mezuniyet..
    12. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar..
    13. Ergenekon davasında yargılanan 235..
    14. "Oğlumun en çok baba demesini özledim"
    15. Bakan Kasapoğlu, milli eskrimcileri..
    16. Milas’ta orman yangını
    17. İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Birleşik..
    18. Irak Başbakanı ile Suudi Arabistan..
    19. Balyoz davası hakimine FETÖ'den 13 yıl..
    20. Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinden..
    21. Munzur Çayı'na düşen genci arama..
    22. Piyasalarda gün sonu
    23. Borsa 100 bin puan sınırına dayandı
    24. Birbirlerine silahla ateş açan..
    25. "Balyoz davası" hakimi Diken'e 13 yıl..
    26. Fındık dalından düşen şahıs hayatını..
    27. Bartın’da Denizcilik ve Kabotaj..
    28. Arap Birliğinden Mescid-i Aksa..
    29. Eğirdir’de Kabotaj Bayramı’nda yelken..
    30. Hong Kong’da protestocular Yasama..
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama