Melikgazi Belediyesi’nde Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden 2019 yılı Temmuz ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 4’ü ek olmak üzere toplam 34 gündem maddesi görüşüldü.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu başkanlığında toplanan Temmuz ayı olağan meclis toplantısında yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 18 madde oylanırken, 16 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliğine hız katacak olan gündem maddeleri yine oybirliği ile onaylandı. Bu meclis toplantısında ağırlıklı olarak imar tadilatı oldu. Çünkü imarlı gelişimin ilk şartı imar planların uygulanmasıdır ”dedi.

İmar ağırlıklı gündem maddelerinin tek tek görüşülerek onaylandığını belirten Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi bölgesindeki mülkiyeti belediyemize ait olan mülklerin İlçe Milli Eğitim ile Büyükşehir Belediyesine tahsisi ve Yangın Koruma Yönetmeliğine göre yapılacak çalışmalara yönelik kararının alındığını kaydetti.

Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak Meclis Üyelerine teşekkür etti.