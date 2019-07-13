Melikgazi Belediyesi yaz okulu öğrencileri hayvanat bahçesini gezdi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Yaz Kursu öğrencilerinin hayvanat bahçesini gezerek bilgiler aldıklarını ve bölge şehir Kayseri’nin farkını gördüklerini söyledi.

Hayvanat bahçesini gezdiklerini, hayvanları tanıma fırsatı bulduklarını ve birçok hayvanı hayatlarında belki de ilk kez gördüklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Bugün çocuklar Kayseri’de hayvanat bahçesini gezdiler. Hayvanat bahçesini gezen öğrencilerin televizyonlarda ve kitaplarda gördükleri birçok hayvan ve türünü görerek onların yaşamları ve yaşadıkları yerler hakkında bilgiler aldılar. Her hayvanın yaşadığı kıta ve yöresine göre kendine özgü yeme ve içme alışkanlıkları bulunduğunu yetkililerden öğrendiler. Çocuk meclisi üyeleri hayvanat bahçesinin, modernliği ve sistem işleyişi karşısında hayranlıklarını gizleyemediler" dedi.

Hayvanat bahçesine yapılan bu gezide yaz kursu öğrencileri gezi sonrası gezdikleri ve gördüklerini içeren bir kompozisyon yazmaları istendiğini ifade eden Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çocuk meclisi üyelerinin, bir hayvanat bahçesinin şehre olan katkılarını bizzat yerinde görme imkanı bulduklarını sözlerine ekledi.