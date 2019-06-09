0553 313 94 23

Melikgazi Belediyesi ile ORAN arasında eğitim ve danışmanlık sözleşmesi imzalandı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

09 Haziran 2019 Pazar 16:17
Melikgazi Belediyesi ile ORAN arasında eğitim ve danışmanlık sözleşmesi imzalandı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi tarafından, Orta Anadolu Kalkınma Ajansına sunulan “Melikgazi’de Stratejik Planlama” adlı proje başarılı bulunarak, eğitim ve danışmanlık konusunda sözleşme imzalandığını söyledi.


Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Teknik Destek Projeleri kapsamında Melikgazi Belediyesi Stratejik plan hazırlanmasında eğitim ve danışmanlık hizmeti verileceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Proje ile 3 aylık süre içerisinde 4 ayrı Stratejik Plan hazırlanması eğitimi ve 6 günde stratejik plan hazırlama danışmanlık hizmet alımı gerçekleştirileceğini kaydetti.


2020 ile 2024 yılları arasında yapılacak çalışma ve yatırımların Melikgazi’ye ayrı bir misyon ve vizyon katacağını dolayı ile Bölge Şehir Kayseri için bir bakıma yol haritası olacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Oran ile yapılan sözleşme gereği öncelikle Stratejik planı hazırlayanlar için eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecektir. Sonra da teknik konuları içeren eğitim sonucu fizibilite çalışması ile 2024 yılına kadar yapılacak yatırımların detaylı listesinin çıkarılacaktır. Stratejik planlama belediyemize; kaynakların verimli kullanımını, birimler arası işbirliğinin geliştirilmesi, yetki ve sorumlulukların netleşmesi, zaman ve kaynak israfının önlenmesi, rekabetçi yapılanmanın kazanılması ve sonuçta kurumsallaşmanın sağlanması ve başarının artması gibi yararları olacaktır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP zihniyetinin bir skandalı daha ortaya çıktı! Tarihi camiyi 'Deniz Müzesi'ne çevirmişler
    1. CHP zihniyetinin bir skandalı daha..
    2. TFF 2.Ligtakımı Zonguldak..
    3. Milletten 20 TL isteyen CHP’liler özel..
    4. Bilecik’te orman yangını
    5. Bayram tatilinin son gününü piknikte..
    6. Zonguldak Kömürspor’un kalecisine 1...
    7. Pakistan’da ana muhalefet lideri..
    8. Eski Afganistan Futbol Federasyonu..
    9. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    10. Menemenspor’dan kayyum tepkisi
    11. Köpeklerin saldırısına uğrayan genç..
    12. Torbadan taşlar çıktı! 9 çocuk babası..
    13. Melikgazi Belediyesi ile ORAN arasında..
    14. Bayram tatilinden dönüş trafiği
    15. Erciyes, Yaz Mevsiminde de..
    16. A Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya gitti
    17. Anne sütünü arttırmanın püf noktaları..
    18. Başkan Altay: “Huzur iklimine katkı..
    19. Çilek festivali büyük ilgi gördü
    20. TTK, Karadon 8-10’nolu taşkömürü..
    21. A Milli Takım, İzlanda’ya gitti
    22. Bilecik'te orman yangını
    23. Husiler, Suudi Arabistan'ı İHA ile vurdu
    24. Yürürken kafasını kaldıramayanlara..
    25. Nihat Zeybekci'den Koç Holding'in..
    26. 40 yaş sonrası göz tansiyonuna dikkat
    27. 78 yaşındaki adam, odun yığınları ile..
    28. Vali Civelek tatilcileri uyardı
    29. Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
    30. Gümüşhane’de 2.modifiyeli araç..
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler