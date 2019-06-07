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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Trafik Kurallarında Hayat Var"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

07 Haziran 2019 Cuma 14:23
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Trafik Kurallarında Hayat Var"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen yüz binlerce ailenin memleketlerinde bayram yaptığını hatırlatarak, “Dönüş yolunuz uzunda olsa siz siz olan hız yapmayın” uyarısında bulundu.


Trafik kurallarının uzun bir tecrübe ve birikim sonrasında adeta bir yaşam tarzı haline geldiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Her yıl binlerce vatandaşımızı trafik terörüne kurban veriyoruz. Yaşanan kazalarınve ölümlerin en önemli nedenleri arasında kurallara uymamak, Aşırı hızlı araç kullanmak, dalgınlık, dikkatsizlik ve boş vermişlik yer almaktadır. Bayramlar yaşanan sevinçleri ile hatırlanmalıdır. Ancak, trafikte yapılacak basit bir hata tarifi mümkün olmayan ve unutulması güç acıların yaşanmasına sebep olabilir. O yüzden bayram sevincinin devam etmesi için lütfen trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:23
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