Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Tarihi Gesi İlkokulu, Bölge Turizmine Hizmet Verecek”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kentsel Tasarım Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan tarihi Gesi İlkokulu ve Çevre Düzenleme Çalışması alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi eserlerin onarılarak günümüzün hizmetine kazandırılması çalışmalarının sanat tarihçileri, turizmciler ve bölge halkı tarafından desteklendiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nce restorasyonu tamamlanan tarihi Gesi İlkokulu ve çevre düzenleme çalışmaları ile ilgili bir inceleme yaparak son durumu hakkında bilgiler aldım. Çünkü Sadece bir okulu değil bir tarihi mekanı ve çevresini bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Bu bölge ayrıca tarihi bir alan olmasına karşın son derece kendisine özgün doğal yapısı olan bir bölgedir. Ayrıca yapılan çalışma Gesi ve Koramaz Vadisi Kültür alanı içerisinde bir parçadır. Bu neden ile Gesi İlkokulumuzu turizm alanında değerlendireceğiz ” dedi.

Gesi İlkokulu ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, örnek ve referans belediye olunmasında en büyük etkenin iyi bir planlanma ile mali kaynakların israfsız kullanımı olduğunu, bu açından bu inceleme gezisini sık sık düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.