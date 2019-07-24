Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisini kabul etti

Melikgazi Belediye makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu ile Büyükelçi Victor Matis, Melikgazi Belediyesi ile Macaristan’daki belediyeler arasında yapılabilecek eğitim, kültür ve sanat işbirlikleri konusunda fikir alış verişinde bulundu.

Melikgazi Belediyesi’nin yatırım ve hizmetleri ile referans belediye olarak bilindiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “İki ülkenin yüzyıllar ötesine dayanan ortak tarihi bir geçmişe sahiptir. Türkler ve Macarlar’ın birbirlerini dost olarak gören iki millettir. Birçok benzerliğimiz bulunmaktadır. Bu benzerlikleri ortaya çıkarmak ta yerel yönetimlere düşmektedir. Çünkü kültür ve sanat ile özellikle eğitim alanında işbirliği ülkeler arası barışa katkı sağlayacaktır. Bizim çok güzel tarihsel ve doğal güzelliklerimiz barındıran Erciyes Dağı, Koramaz Vadisi, Ağırnas Bölgesi, Gesi evleri gibi yerlere Macar halkını davet ediyoruz” diye konuştu.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Victor Matis ise, misafirperverliğinden ve samimiyetlerinden dolayı Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ederek, Kayseri’nin ve halkının kendilerine güven verdiğini, sıcak ve samimi insan olduklarını, kültürel turların ve yerel yönetimde işbirliğinin gelişmesi için çalışmalar yapacaklarını bu konuda da Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu ile ortak çalışacaklarını kaydetti.