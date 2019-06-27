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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Küçükali mahallesi, her şeyi ile yenilendi"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:18
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Küçükali mahallesi, her şeyi ile yenilendi"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, teknik ve yatırımcı birim müdürleri ile birlikte Küçükali mahallesinde belediye çalışmalarını değerlendirdi.


Küçükali Mahallesi’nde gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan ve devam eden konutlar hakkında bilgiler alan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Küçükali Mahallesinde gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Çalışmaları ile eski, sağlıksız ve depreme dayanıksız yapıları ile eski Küçükali’nin artık tarih olduğunusöyledi. Küçükali Mahallesindeki inceleme gezisinde Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Küçükali Mahallesinde sadece binaları ile değil, kamu hizmet binaları, parkları, açık alan spor tesisleri, camileri, semt otoparkı ve yeni yolları ile prestijli mahalle olduğunu kaydetti.


Küçükali’nin şehre yakın olmasına rağmen uzun süre bir türlü gelişemediğini ancak kentsel dönüşüm ile kısa sürede adeta yenilendiğini ve nüfus yoğunluğunun da arttığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; ”Tınaztepe çok yönlü yatırım için çalışma başlatmıştık. Birincisi eski yapıların ev sahiplerince yıkılması, yenilerin hemen inşası ve yeni Küçükali’nin çevre düzenlemesi, kamu ve hizmet binaları bütünlüğünde tekrar ev sahiplerine teslim edilmesi idi. Artan nüfusa paralel olarak Tataroğlu camimiz ile yenilenecek olup bu yatırımda bütünlük sağlanacaktır. Küçükali’li hemşerilerimize hayırlı olsun. Melikgazi Belediyesi, Melikgazililer için şehrin her yerinde, şehrin her noktasında hizmet ve yatırımları ile var. Küçükalililer Melikgazili olmanın haklı gururunu ve farkındalığını yaşamaktadırlar” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:18
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