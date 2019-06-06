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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu: “Kayseri’deki Belediyeler diğer illere bakıldığında daha iyi durumda”

Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr.

06 Haziran 2019 Perşembe 13:25
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu: “Kayseri’deki Belediyeler diğer illere bakıldığında daha iyi durumda”

Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri’deki Belediyelerin diğer illere nazaran daha iyi durumda olduğunu belirtirken, Melikgazi Belediyesinin projeleri hakkında bilgiler verdi.


Melikgazi Belediyesinin durumunun diğer illerdeki belediyelere göre daha iyi olduğunun belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kayseri ölçeğinde baktığımızda belediyeler genel olarak diğer illerden daha iyi durumda. Belediyelerimizi hizmet açısından kıyasladığımızda hizmet çıtası çok yüksek.Ama tabii ekonomik darboğaz herkesi etkiliyor. Şuan ödemeler ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Özellikle bizim şuanda ki yaptığımız çalışmalar ile önümüzdeki 4 ay boyunca 5 yıllık planımızı yapacağız. Bu zaten 6 ay içerisinde sunmamız gereken Melikgazi Belediyesinin stratejik bir planı. Bu çalışma kapsamında yaptıracağımız camiler, sosyal tesisler, sağlık ocakları, yollar, parklar gibi pek çok şeyi içeren bir çalışma. Vatandaşlarımız yaklaşık 4 ay sonra bütün mahallelerde yapacağımız ana projeleri inşallah görebilecekler. Devam eden 2 camii ve bir okul projemiz var bunların tamamlanması için mücadele ediyoruz. Mimarsinan organize bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda bir yolumuz var onun da çalışması başladı. Belsin’de, İldem’de, ve Ağırnas gibi bir çok mahallemizde yol ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.


Elinde büyük bir bütçenin olması durumunda ne gibi projeler yapabilecekleri ilgili sorulan soruya cevap veren Palancıoğlu, “Elimizde büyük bir bütçe olsa Melikgazi sınırları içerisinde başta Yıldırım Beyazıt olmak üzere Anbar mahallesi, Eskişehir bağları, Selçuklu bölgesi, Battalgazi bölgesi gibi çok sayıda temizlenmesi gereken alan var. Gecekondu alanlar var metruk binalar var kamulaştırılması gereken park alanları ve sosyal tesis alanları var. Bunların bir an önce temizlenmesi ve ortadan kaldırılması lazım. Mülkiyet bize ait olmadığı için bunları çözmesi uzun zamanlar alıyor. Vatandaşlar çok yüksek fiyatlar istiyorlar. Dolayısıyla öyle bir bütçe olsa ilk yapacağım şey bu alanları temizlemek olurdu” diye cevap verdi.


Cami Kebir’in etrafında yapılacak olan çevre düzenleme çalışmaları ile ilgili konuşan Palancıoğlu, “Cami Kebir’in etrafını daha nezih bir hale getireceğiz. Cami Kebir bölgesi sadece bizim değil özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda Büyükşehir Belediyemiz ve Melikgazi Belediyemiz ile birlikte ortak bir çalışma yapmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyemiz şuanda bir planlama çalışması başlattı bizim de bilgimiz dahilinde bu proje yürüyor. Cami Kebirin çevresini açmak için kamulaştırma yaparak önümüzde ki dönemlerde aşama aşama temizleyerek o bölgeyi çok daha nezih bir hale getireceğiz. Bu bölge temizlenirken ilk etapta çarşının trafiğe kapatılması gibi bir çalışma yok. Özellikle temizlenecek alanda kapalı ve katlı yeraltı otoparkları düşünüyoruz görüntü kirliliği oluşmasın diye bunlar da büyük bir maliyet demek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 13:25
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