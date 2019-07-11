Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Kayseri bir esnaf şehri ve esnaf siteleri ile de örnek gösteriliyor"

Kayseri Oto Sanatkârları Odası Başkanı Şeyhi Odakır ile Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu makamında ziyaret ederek oda çalışmaları, projeleri ve en önemlisi mesleki eğitimleri hakkında bilgi verdi.

Oto sanatları esnafı olarak yeni bir esnaf sitesi ile hizmet verdiklerini belirten Oda Başkanı Şeyhi Odakır; "Kayseri Belediyelerin desteği ve katkıları ile Bölge Şehir Kayseri artık kendi il sınırları dışına da hizmet vermektedir. Melikgazi bölgemizde oto servisçiler sitemizin çalışmaları devam ediyor. Melikgazi Belediyesi her zaman esnafın ve alın terinin yanında olmuştur" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu ise; “Melikgazi esnaf dostu belediyedir. Çünkü Kayseri Esnafı ile bölge şehirlerine de hizmet vermektedir. Dolayısı ile istihdamın, alın terinin ve ustalığının en güzel örneğini sergilemektedirler. Bundan böyle Meslek Edindirme Kurslarımızda ortak çalışma ve projeleri beraber değerlendireceğiz ve yapacağız’’ ifadelerini kullandı.

Belediye olarak her zaman üreticinin, esnafın ve sanayicinin yanında olduklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Oto Sanatkarlar Odası yönetiminin ziyaretlerinden son derece memnun olduğunu sözlerine ekledi.