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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ’Karalama ve algı yönetimi kampanyası başlatıldı"

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamasında, "Son günlerde Kamuoyunda şahsıma ve Başkanı bulunduğum belediye ye yönelik bir karalama ve algı yönetimi kampanyası başlatılmıştır" ifadesinde bulundu.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:32
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ’Karalama ve algı yönetimi kampanyası başlatıldı"

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamasında, "Son günlerde Kamuoyunda şahsıma ve Başkanı bulunduğum belediye ye yönelik bir karalama ve algı yönetimi kampanyası başlatılmıştır" ifadesinde bulundu.


Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun açıklaması şu şekilde, "Şöyle ki: 01.07.2019 Pazartesi günü Belediyemizin Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı bitiminde söz alarak siyasi bir gündem oluşturmak gayesi ile CHP’li meclis üyesinin belediye girişindeki Melikgazi Belediyesi levhasına “T.C.” ibaresinin eklenmesini talep etmiştir.


3 aydır görev yapmakta olduğum Melikgazi Belediyesine ait logo, amblem, isim veya levhasında hiçbir değişiklik yapılmamıştır ve T.C. ibaresi çıkartılmamıştır. Kaldı ki Belediyemize ait tüm resmi yazışmalarda T.C. ibaresi bulunmaktadır. Siyasi bir kaygı ve yönlendirme ile gündeme getirildiği açık olan ve belediyemizi hedef alan bu talep üzerine yaptığım açıklamalar da:


“Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hepimizin ortak değeri olduğunu, her 3 kişiden 2’sinin oyunu alarak Belediye Başkanı seçildiğim Melikgazi İlçemizi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına hazırlamak için siyasi parti farkı gözetmeksizin en güzel hizmetler yapmamız gerektiğini aktardım.


Sözlerimin devamında bu konuda Belediye Meclislerinin görev ve yetkileri arasında bulunmadığını ve bu talep ile ilgili olarak ülkemizdeki tüm belediyelerin isimlerinin önüne “T.C.” veya “Türkiye Cumhuriyeti” ibaresinin eklenip eklenmeyeceğinin, eklenecek ise yazı, şekil ve standartlarının nasıl olacağını açıklayacak bir düzenlemeye ihtiyaç var ise bunun yapılacak bir düzenleme ile sonuca bağlanması gerektiğini ifade ettim.


Melikgazi Belediyesi olarak yapılacak düzenlemeye göre üzerimize düşenin en iyisini yapacağımızı belirterek bu söz konusu düzenlemeler yapılmadan gerçekleştirilecek işlemlerin gereksiz bir masraf doğuracağını belirttim.


Türkiye Cumhuriyetini Avrupa Birliği Konseyinde temsil eden ve ülkemizin çıkarlarını en üst seviyede savunan bir Belediye Başkanı olarak Cumhuriyetin hepimizin müşterek değeri olduğunu ve hiçbir siyasi partinin veya şahsın tekelinde olmadığını vurgulamak isterim.


Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşamaktan gurur ve onur duyuyorum. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyetinin ne kadar zorluklarla kurulduğunu ve ne kadar çok düşmanı olduğunu en iyi bilenlerdenim. Dolayısı ile bizim için Türkiye Cumhuriyeti kavramı her şeyin üzerinde bir anlam ifade etmektedir.


Kamuoyuna Saygıyla Sunarım."

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:32
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