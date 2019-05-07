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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem Halkı ile Sohbet Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

07 Mayıs 2019 Salı 15:56
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem Halkı ile Sohbet Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Zeki Soygüllüce Camii’nde Teravih Namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek Ramazan aylarının hayırlı olmasını diledi.


İldem Cumhuriyet ile çevresini gezerek belediye çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem Cumhuriyet mahallesinde Parklarda halk ile sohbet ederek boy bol hatıra ve selfi fotoğrafı çektirdi ve hemşerilerine tatlı ile çay ikramında bulundu.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Semtleri gezerek hem saha da belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkânı buluyorum. İldem Cumhuriyet Mahallesi planlı gelişen bir bölgedir. Uydu Kente iyi bir örnek olan bu bölge kendine özgün çarşıları, sosyal yapıları ve kamu hizmet alanları bulunan bir bölgedir. Gerçekleştirilen park, bahçe ve spor alanları ile bütünleşmiştir. Sonuçta Melikgazili olmanın farkını yaşıyorlar" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 15:56
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